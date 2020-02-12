В Петербурге пройдет научно-популярный фестиваль и чемпионат интеллектуальных видов спорта

В рамках второго открытого Чемпионата России по интеллектуальным видам спорта и когнитивным навыкам в присутствии гостей фестиваля сильнейшие «брейн-спортсмены» страны сразятся сразу в четырех дисциплинах — память, счет, чтение и внимание. Победители получат не только памятные подарки, но и денежные призы — главным из которых станет награда в размере 100 тысяч рублей.

Также в рамках фестиваля с лекциями и мастер-классами выступят ряд спикеров. Нейропсихолог и научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ выступит на тему «Наш «социальный мозг»: как мы представляем себя и других людей», популяризатор науки Александр Соколов расскажет о самых значительных событиях в антропологии и археологии 2019 года и начала 2020-го, писатель Дмитрий Чернышев ответит на вопрос «Как развить талант и креативное мышление?».

Психофизиолог Полина кривых раскроет тему «Главные вопросы о памяти» и обсудит разнообразные мифы запоминания, психолог Анжелика Гиниятова расскажет про цели и распределение сил в рамках лекции «Мотивация: куда она исчезает и как ее вернуть?», а семейный психолог Елена Чаузова — о том, помогает или мешает наша реакция принимать действительно эффективные решения в рамках лекции «Стресс и мышление».

Научно-популярный фестиваль Inchamp пройдет 25 и 26 апреля 2020 года в пространстве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3. Подробности можно посмотреть здесь.