Максим Левченко (Fort Group): «Нет смысла продолжать мариновать ТРЦ и держать без работы сотни тысяч людей»

С чем можно соизмерить понесенные за последние месяцы убытки от простоя ваших коммерческих площадей?

С идеальным штормом. Когда сыпется всё и сразу, приходится бежать в разные стороны, чтобы спасти корабль. Но мы не уходили с капитанского мостика. Надеюсь, девятая волна позади. Если Смольный, конечно, очнется от летаргического сна и даст возможность работать.

Вы инициировали письмо Владимиру Путину — официальное обращение, которое подписали многие представители петербургских ТРК с просьбой вмешаться в ситуацию с закрытием комплексов в Петербурге. Какого ответа от президента вы ждете?

В письме же всё по-русски написано. Ждем очевидного ответа на нашу просьбу: нам наконец разрешат работать!