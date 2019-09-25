Зачем Петербургу Art Weekend как в Берлине и кто его делает?

5 и 6 октября пройдет первый в Петербурге art weekend: галереи и арт-пространства подготовят специальные выставки, лекции и экскурсии, а художники откроют двери мастерских. В Берлине такие выходные с искусством собирают до 30 тысяч человек. «Собака.ru» поговорила с директором Северо-Западного филиала ГЦСИ Марией Катц, команда которой готовит art weekend, о том, как продвигать локальное искусство и как искусствоведы кооперируются с бизнесом.

Мария Катц. Фото: Наталья Скворцова

В офисе Северо-Западного филиала ГЦСИ, где проходят встречи с художниками и ридинг-группы и лекции

Год назад вы пришли в филиал ГЦСИ и теперь у нас есть фестиваль современного искусства в Кронштадте, еженедельные лекции в красивом офисе с видом на Мариинский театр, а в октябре пройдет Кураторский форум для профессионального сообщества и Art weekend для широкой аудитории. Чем вы занимались до этого? Моя карьера в искусстве началась в галерейном бизнесе — я пришла стажером к Марине Гисич еще студенткой. Вместе с ее галереей ездила на европейские и американские арт-ярмарки: Arco Madrid, Vien Nafair, Art Paris, Istanbul Contemporary, Volta NY и Art Miami. И постепенно открыла для себя мир рынка современного искусства — колоссальной индустрии, в которую вовлечены музеи, фонды, коллекционеры. Я увидела как показывают качественное искусство, как встраиваются в международный процесс петербургские художники. Затем я помогала в запуске новой галереи в Екатеринбурге, три года работала ее арт-директором — так познакомилась с Алисой Прудниковой, комиссаром Уральской индустриальной биеннале и директором по региональному развитию РОСИЗО- ГЦСИ. Через несколько лет она предложила мне возглавить филиал в Петербурге этой структуры, занимающейся на государственном уровне продвижением современного искусства. И я согласилась. Здесь нужны менеджерские качества и понимание сущности художественного процесса. Два в одном — сложное сочетание.

Галерея FFTN, выставка «Надеюсь, нас никто не слышал» Лизы Бобковой и Александра Седельникова, куратор Анна Заведий

Marina Gisich gallery. Иван Горшков. Гиперпрыжок и муравьед

Придумывая петербургский Art weekend вы вдохновлялись Берлином, где аналогичное событие собирает до 30 тысяч человек ежегодно? Да, но не только Берлином, но и Осло, Парижем и другими столичными городами, где благодаря таким акциям весь город начинает жить современным искусством: везде происходят вернисажи, встречи с художниками, можно зайти в мастерскую, пойти на лекцию куратора. Идея арт-уикэнда в Петербурге уже появлялась, но только среди галерей она не могла прорасти — их слишком мало, а за последние десять лет появились альтернативные арт-пространства. Мы собрали разноплановые петербургские площадки на одну карту: галереи Anna Nova и Marina Gisich Gallery соседствуют с андерграундными местами вроде FFTN или Kunsthalle nummer sieben. Мы понимаем, что вряд ли гость нашего проекта пройдет по всем точкам, которые мы нанесем на карту площадок арт-уикэнда — она будет нами напечатана и также доступна на сайте curatorialforum.art/artweekend. Но выбрать один из маршрутов, пройтись самостоятельно или выбрать арт-медиацию и проехать его на специальном автобусе — почему нет?

Работа Владимира Абиха на фестивале «Впередсмотрящий»

Сергей Катран «Зал ожидания»

Александр Шишкин-Хокусай «Спасите наши души»

Петербург все-таки не Берлин, вы уверены, что Art weekend будет интересен нашей публике, весьма консервативной? Петербургу не стоит прибедняться. На наш фестиваль «Впередсмотрящий / The lookout» в Кронштадте на Форте «Константин» — с выставкой в бывших батареях и электронной музыкой — доехало 5 тысяч человек за два дня, а это удаленная точка. Мы не ожидаем колоссального успеха, 20 000 гостей в первый же год, но даже если 5 тысяч человек посетит Art weekend — будет отлично. В Петербурге живет шесть с половиной миллионов человек, на два миллиона больше, чем в Берлине, кстати. А количество туристов с каждым годом растет.

Арт-уикэнд для всех желающих вы делаете в рамках Кураторского форума для профессионалов. Зачем он нужен? У нас четкая программа: мы хотим, чтобы это мероприятие привлекло и петербуржец, и москвичей, и западную аудиторию. Люди приедут и увезут с собой знания о востребованных петербургских художниках — Виталии Пушницком, Кериме Рагимове, Владмире Кустове, Владе Кулькове, Семене Мотолянце и многих других. Мы знаем, что у нас классные, невероятные авторы, но закапсулированные в своих студиях — поэтому далеко не все кураторы, руководители фондов о них не слышали. Я вас уверяю, в городе достаточно художников, которые заинтересуют международное сообщество. Они уже сейчас попадают в музейные коллекции в России и в собрание Центра Помпиду. Наша мечта, чтобы каждый куратор, который приедет выступать на форум или участником-слушателем форума, чтобы каждый нашел для себя автора, с которым он в будущем будет работать. Работая с как с профессиональной кураторской аудиторией, мы понимаем, что и студентов профильных вузов, музейных сотрудников, искусствоведов и людей творческих профессий так много в Петербурге и им всем полезно и интересно узнать современную арт-сцену, что Art weekend станет действительно массовым мероприятием.

Сейчас культурные институции находятся в таком положении, что им необходима помощь частного бизнеса.

Господдержки мало для организации фестиваля или форума. Вы выстраиваете отношения с бизнесом? Сейчас культурные институции находятся в таком положении, что им необходима помощь частного бизнеса. Например, фестиваль на Форту Константин прошел при 50%-ной поддержке АО «Третий парк», которому принадлежит это сооружение. Одно дело, когда он ассоциируется в основном с местом празднования дня ВМФ и совсем другое, когда журналисты пишут: форт — это культурное наследие ЮНЕСКО, которое переосмысляют художники и делают выставку. У представителей бизнеса есть запрос именно на работу с современными авторами. Они же читают прессу, путешествуют, видят, что происходит в мире, поэтому хотят быть вовлеченными в процесс актуального искусства. Другой вопрос — насколько мы действительно можем найти взаимные интересы, когда делаем мероприятие. Сейчас мы совместно с АО «Третий парк» в программе Art Weekend в рамках Кураторского форуму будем делать art-bus — автобус, тюнингованный художником. Мы ведем фандрайзинг через стороннюю организацию, потому что я не могу просить искусствоведа заняться спонсорским пакетом. А профессионалы одинаково успешно продают и условный фестиваль музыки, и проекты с современным качественным арт-контентом.

Кураторский форум и Art weekend, которые пройдут c 3 по 6 октября, — совместный проект Северо-Западного филиала ГЦСИ и Творческого объединения кураторов (ТОК). ГЦСИ каждую неделю устраивает лекции и artist talks в своем пространстве на Театральной площади, а зарубежных художников приглашают в арт-резиденцию в Кронштадте. ТОК внедряет кураторские практики в социальную сферу — например, разрабатывало музей для петербургской школы №53.

Художник Петр Швецов и его сын Лука в мастерской, напоминающей одновременно алхимическую лабораторию и кунсткамеру 18 века. Посетить ее можно будет на специальных экскурсиях 5 и 6 октября. Фото: Мария Павловская