Знакомьтесь, Александр Семенцов — создатель инновационной футбольной школы «Юниор», которая работает в 22 странах мира

Шесть лет назад томский предприниматель открыл основанную на новаторской IT-системе детскую футбольную школу «Юниор», в 2013 году штаб-квартира его компании разместилась в Петербурге, получила прописку в Сколково, и сейчас франшиза работает в 22 странах мира.

Вы разработали IT-систему обучения, благодаря которой «Юниор» стал резидентом «Сколково». Как она работает? Это система личных кабинетов для педагогов, родителей, менеджеров франшизы — они доступны на сайте и в мобильном приложении. Родители могут ознакомиться с расписанием тренировок, посмотреть домашнее задание, задать вопросы тренеру или оставить свои пожелания директору филиала. Нашим потенциальным партнерам, готовым открыть филиал школы в своем городе, мы даем готовые инструкции и рекомендации, которые помогают создать успешный бизнес. Для обмена опытом и идеями создан «Чат владельцев школ», в котором общаются все наши франчайзи. Для педагогов в их кабинете около тысячи страниц методичек, более двухсот часов видео. Каждую неделю тренер проходит тест, если 90% ответов правильные — переходит на следующий образовательный уровень и получает новую подборку материалов. Это не каприз: работа педагога очень сложная, надо знать основы психологии, физического развития, возрастные особенности детей.

Когда-то «Юниор» начинался с одной-единственной школы в Томске, теперь это 240 городов, 465 школ и 45 тысяч мальчиков, которые в них тренируются. За счет чего так выросли масштабы бизнеса? Конечно, играет роль удобство IT-модели для родителей, тренеров и бизнесменов. Помимо этого — мы не работаем исключительно на высокие достижения. Звездами в футболе становятся единицы, средние профессионалы часто получают мало и не всегда чувствуют себя счастливыми. Главное, чтобы ребенок полюбил спорт, развил характер спортсмена. Еще одна установка — соревнования не для тренеров и родителей, а для детей. Турниры не должны становиться ярмаркой тщеславия. У нас они есть, но внутрисетевые и с одинаковыми призами для всех участников. Этот подход близок многим отцам и матерям, которые приводят к нам детей, несмотря на более высокие, чем у конкурентов, цены.

Родители на детях экономить не станут. Конечно. Занятия в «Юниоре» довольно дорогостоящие, но это помогает бизнесу развиваться. Мы могли бы набрать сто детей в группу, установить низкие цены, но тогда не было бы тех масштабов, что есть сейчас. Наша задача — сделать так, чтобы ребенок находился в нашей школе как можно дольше. Несколько лет назад среднее время пребывания воспитанников у нас составляло три месяца в году, сейчас — триста дней!

Соревнования не для тренеров и родителей, а для детей. Турниры не должны становиться ярмаркой тщеславия

Помимо «Юниора» вы открыли сеть школ «Русский балет», где работает такая же система. Она настолько универсальна? Да, мы перенесли эту систему в мир девочек. Технические инструменты, бизнес-процессы, принципы отбора педагогов, философия школы — все то же самое.

Система потребовала больших вложений? Денег потратили много, но оно того стоило. В личном кабинете каждый родитель видит, как трудится педагог, соответствуют ли тренировки составленному плану. Если что-то идет не так, можно обратиться в центральный офис, но обычно родителям все нравится! Меня это не радует, потому что не все тренеры работают качественно. Но главное, что педагогов можно контролировать и помогать им расти.

А зарабатывать после введения новой IT-модели стали больше? Да, и намного. Количество франшиз не сокращается, школы конкурентоспособны, рентабельны. Мы открываем в среднем по 25 школ в месяц, я рассчитываю, что к концу года эта цифра вырастет в полтора раза.

«Юниор» успешно работает по франшизной модели. В чем ее основные плюсы и минусы? Главный плюс — эта модель в нашей стране не отрегулирована и, как следствие, быстро развивается. Да, в ней огромная конкуренция, но она дисциплинирует и фильтрует рынок: выживают франшизы с действительно уникальным продуктом, иначе ты не сможешь привлечь сильных предпринимателей в качестве франчайзи. Средний цикл сделки — 52 дня. За это время человек принимает решение, оценивает все аспекты продукта. Нужно просто создать лучший проект, и адекватные люди сделают выбор в твою пользу. Второе достоинство — социальная значимость, новые рабочие места. Мы трудоустроили уже четыре тысячи педагогов! Сотрудничаем с 500 предпринимателями. Это сообщество развивается, повышается средний уровень знаний каждого, наши партнеры делают уверенные шаги вперед, понимая, что мы вместе с ними. А минус — необходимость смириться с тем, что в твоем бизнесе задействованы те, кто не участвовал в его запуске, и с их мнением о вашем уже общем продукте придется считаться, находить взаимопонимание с огромным количеством людей. Но мы работаем и над тем, чтобы превратить этот минус в плюс.

Какова ваша главная цель сейчас? Покрыть карту всего мира футбольно-балетными школами и заработать миллиарды? Цель банальная: реализовать мое видение. Из-за денег с ума не схожу. У меня нет своей квартиры и машины, но мой доход позволяет содержать семью, а жене — посвящать себя дому и детям, самореализации и обучению. Когда я стал заниматься бизнесом, то понял, что меня хватает на полгода: начинаю проект, драйв идет, потом перегораю и так по кругу. Однажды я просто решил взять тему, которую люблю с детства, — и это был футбол. С ним я уже давно и надолго. Эта любовь — а не желание быстро разбогатеть — и помогла достичь успеха.

Футбольные клубы «Юниор» ориентированы на детей от трех лет. Fsjunior.com входит в топ-3 самых выгодных франшиз России стоимостью до 1 миллиона руб­лей по версии Forbes за 2019 год. Хореографические школы «Русский балет» (schoolballet.com) существуют в 80 городах России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Владелец бренда «Юниор» — компания «Лига Спорта» запустила 9 проектов в сфере дополнительного образования и еще 5 планирует открыть этим летом.