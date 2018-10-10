Смотровая площадка, планетарий и концертный зал: как Лахта Центр станет общественным пространством

Конечно же, всех интересует вопрос, когда можно будет попасть внутрь Лахта Центра и что там, внутри, можно будет увидеть, — ведь в нем разместится не только офис «Газпрома»?

Безусловно, Лахта Центр не будет только офисом «Газпрома». Мы учли опыт районов офисных небоскребов, таких как парижский Дефанс или лондонский Сити, вымиравших вечерами и в выходные дни, и поэтому общедоступные пространства займут почти треть комплекса. И это не просто функция, дополняющая деловую. Это самостоятельная, важная история для горожан. Думаю, самый большой интерес вызовет смотровая площадка на высоте 360 метров, которая занимает три этажа башни — с 83-го по 86-й. Виды такие, что, когда я поднимаюсь туда, хочется там и остаться. Верхняя часть башни периодически оказывается над облаками, поэтому мы говорим, что солнце всегда с нами. (Смеется)

Два этажа на уровне 315 метров займет панорамный ресторан, а у подножия башни разместится амфитеатр с видом на залив на 2000 мест — летняя площадка для концертов и шоу. Будут здесь и детский научно-образовательный центр, планетарий с новейшим оборудованием, зал-трансформер на 500 мест для самых разных событий.

Когда откроемся? К ноябрю планируем сдать объект в эксплуатацию — это означает, что в него начнут заходить операторы общественных пространств и компании, которые займутся отделкой офисов. Полной жизнью Лахта Центр заживет к концу следующего года.