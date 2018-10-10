Смотровая площадка, планетарий и концертный зал: как Лахта Центр станет общественным пространством
Конечно же, всех интересует вопрос, когда можно будет попасть внутрь Лахта Центра и что там, внутри, можно будет увидеть, — ведь в нем разместится не только офис «Газпрома»?
Безусловно, Лахта Центр не будет только офисом «Газпрома». Мы учли опыт районов офисных небоскребов, таких как парижский Дефанс или лондонский Сити, вымиравших вечерами и в выходные дни, и поэтому общедоступные пространства займут почти треть комплекса. И это не просто функция, дополняющая деловую. Это самостоятельная, важная история для горожан. Думаю, самый большой интерес вызовет смотровая площадка на высоте 360 метров, которая занимает три этажа башни — с 83-го по 86-й. Виды такие, что, когда я поднимаюсь туда, хочется там и остаться. Верхняя часть башни периодически оказывается над облаками, поэтому мы говорим, что солнце всегда с нами. (Смеется)
Два этажа на уровне 315 метров займет панорамный ресторан, а у подножия башни разместится амфитеатр с видом на залив на 2000 мест — летняя площадка для концертов и шоу. Будут здесь и детский научно-образовательный центр, планетарий с новейшим оборудованием, зал-трансформер на 500 мест для самых разных событий.
Когда откроемся? К ноябрю планируем сдать объект в эксплуатацию — это означает, что в него начнут заходить операторы общественных пространств и компании, которые займутся отделкой офисов. Полной жизнью Лахта Центр заживет к концу следующего года.
Территория вокруг комплекса тоже будет меняться?
Рядом с башней появятся две набережные, комфортные пространства, позволяющие заниматься спортом и творчеством, — очень достойный проект уже прошел экспертизу и скоро стартует. Полным ходом идет строительство второй очереди Лахта Центра — офисный комплекс, повторяющий «бумеранг» горизонтального здания Лахта Центра, должен быть завершен к 2021 году. Его высотность остается в рамках регламента, а площадь составит примерно 200 тысяч квадратных метров. Активно ведется разработка концепции яхт-клуба в Лахте, который предполагается построить к 2022 году. РЖД уже подготовили проект железнодорожной станции Лахта, а вот по поводу сроков появления новой станции метро непосредственно у башни оптимистичных прогнозов я дать, к сожалению, не могу — это зависит от городских властей.
У вас ведь прежде не было опыта руководства стройками, но вот уже девять лет вы возглавляете проект Лахта Центр. Помните свои эмоции, когда вам предложили им заняться?
Первые пять минут я была в глубоком шоке. У меня просто не было слов, чтобы выразить то, что я чувствовала. (Смеется.) Но, как человек командный, я согласилась. Теперь я понимаю, что мне пригодились все без исключения ранее полученные знания и навыки: и мое инженерное и юридическое образование, и опыт экономиста.
Инженерное образование получено вами в ЛЭТИ, и кафедра электронных приборов не самый традиционный выбор для девушки. Как так вышло?
Сама не знаю. Я человек, определяющий свои цели сама, достигающий свои цели сама. Сложно сказать, почему выбор пал именно на ЛЭТИ, но выбор технического вуза был предопределен. Математику я просто обожаю, хотя по природе больше гуманитарий. Школу я окончила с медалью, сдавать мне нужно было один предмет — я выбрала любимый, математику. К тому же электронные приборы, инженер электронной техники — в этом есть что-то современное. С одной стороны, все банально и просто, а с другой стороны — математика — это логика. А по мне, все в жизни должно выстраиваться логично.
В строительстве тоже?
В строительстве самое важное — понимать все процессы и уметь их организовывать. В этом случае при грамотном формировании команды ты можешь спокойно делегировать все, что связано со строительной спецификой, и заниматься в чистом виде менеджментом.
В 2009 году я пришла в структуру, которая еще называлась «Охта центр», и всему процессу необходимо было дать определенный толчок: он шел с 2006 года, готовился архитектурный проект, выбирались строительные материалы, сделано вроде бы было много, но при этом у нас не было главного — земельного участка, на котором можно было бы строить здание. Часть необходимой нам территории на Охте была выкуплена, часть занимали объекты федеральной собственности, другие — городской. Мои задачи заключались в том, чтобы такой участок сформировать, доработать проект, войти с ним в Главгосэкспертизу, выйти оттуда с положительным заключением и начать стройку.
То есть это были юридические и менеджерские задачи. А потом все так хорошо пошло, что вы остались руководить и строительством?
А потом все началось заново, но уже на новом месте, в Лахте. (Смеется.) Под занавес 2010 года мы получили новогодний подарок в виде поступившего разрешения на строительство, а в 2011 году было принято решение о переносе здания в Лахту. Это было большим ударом для всей команды: мы приложили огромные усилия, многие люди к тому времени уже четыре года занимались этим проектом и все еще не видели результата своего труда, мы как раз подошли к старту и вдруг вернулись на исходные позиции. Был выбран новый земельный участок, его тоже нужно было выкупить и сформировать. Затем нужно было сделать новое техническое задание, исходя из новой локации, — нам был нужен другой проект. Почти на сто метров увеличилась высота — наши архитекторы из бюро RMJM очень обрадовались, потому что, оставляя тот же концепт в архитектуре, они могли выстроить башню в идеальной пропорции, в какой видели ее изначально.
У них не было цели возвести самое высокое здание в Европе?
Нет, этой цели не было. Определенные амбиции присутствовали, но в первую очередь все определяла архитектура.
С точки зрения сегодняшнего дня, как вы оцениваете ситуацию с «переездом» с Охты в Лахту?
Это было абсолютно верное решение — в итоге все сложилось наилучшим образом. Хотя я до сих пор считаю, что проект на Охте очень хорошо вписался бы в картину города и дал бы огромный импульс развитию всего прилегающего района, который в этом нуждается. Но в Лахте мы получили более интересный земельный участок, на котором могли себя не ограничивать. Нам посчастливилось сформировать морской фасад города, которого у Петербурга не было. Благодаря стадиону и ЗСД мы создаем совершенно новый город с футуристическими видами. Район вокруг Лахта Центра становится примером формирования действительно комфортной для человека среды и позволяет разгрузить исторический центр. Чем больше будет в городе подобных кластеров, тем ближе мы подойдем к идее полицентричности, необходимой Петербургу.
Как по вашему ощущению менялась реакция горожан на проект?
Прежде всего я должна сказать, что у людей есть право сомневаться. Но мы смогли не словами, а делами перевернуть отношение жителей города к проекту: даже те, кто раньше критически к нему относился, признают, что получилось здорово, красиво, что это создает новую историю. Интерес горожан огромен: так, фото, которые мы публикуем в инстаграме @lakhtacenter, по большей части — это фото, которые делают жители города и туристы.
Концепция нового петербургского шпиля содержалась еще в конкурсном задании, в котором в 2006 году приняли участие титулованные архитекторы Рем Колхас, Жан Нувель, Даниэль Либескинд, Жак Херцог и Пьер де Мерон, Массимилиано Фуксас. Но в наибольшей степени задаче отвечал проект бюро RMJM и его идейного вдохновителя Тони Кеттла — поэтому они тогда и выиграли. RMJM разрабатывало только архитектурную концепцию, на стадию проектирования мы брали российскую компанию «Горпроект», а для создания рабочей документации привлекали компанию Samsung, имеющую опыт в строительстве самого высокого здания в мире — «Бурдж-Халифа» в Дубае. Вот такая международная команда работает над нашим глобальным проектом.
Подозреваю, что строить небоскреб на берегу Финского залива было не просто, да и погодные условия у нас отличаются от климата Персидского залива.
Прямо в точку попали — все время ругала ветер, который не позволял работать башенным кранам так, как хотелось бы. В Дубае, кстати, есть свои проблемы — песчаные бури. Но в Петербурге в 2017 году было 176 официальных штормовых предупреждений, то есть чуть меньше половины года у нас украл сильный ветер, при котором нельзя выполнять высотные работы. Проект из-за близости участка к морю технически очень сложный: 264 сваи по два метра в диаметре каждая уходят вглубь на 82 метра, а по периметру здание от грунтовых вод ограждает стена 30-метровой глубины. Издалека башня может выглядеть простой по форме, но вблизи ты понимаешь, что это невероятно трудоемкий проект с точки зрения исполнения. Как мы шутим, Тони Кеттл нарисовал этот концепт, думая, что никто и никогда такое здание не построит: оно закручивается вокруг своей оси, расширяется, сужается. Причем в реализации самые большие сложности вызвала не башня, а многофункциональное здание с его переменной высотностью, разными углами наклона крыши и безопорной аркой с пролетом 98 метров. Мы справились с рядом неразрешимых, казалось бы, вопросов: как, например, менять разбившийся стеклопакет или мыть фасады здания на высоте 400 метров — не привозить же каждый раз для этого башенный кран? Все предусмотрено в автоматической системе обслуживания фасадов — скоро установим ее и тогда намоем нашу красавицу.
Текст: Виталий Котов
Фото: Наталья Скворцова
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