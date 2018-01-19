Эдуард Кочергин и Михаил Николаев: «Сильные здоровые мужики уходили раньше – им нужно было больше питания»

Что вы помните о блокаде?

Эдуард Степанович: Самое начало. Мне было четыре года, я жил в детприемнике – родителей осудили по 58 статье: в 1937 году отца, в 1940-м и мать. Она у меня была полька – за переписку с братом дали десять лет. Я тогда еще не говорил по-русски, а если отвечал мальчишкам на польском, они думали, что я дразнюсь – язык своеобразный, пшекающий – и дрались, а я силой не обладал. Пришлось замолчать – года полтора-два косил под Муму, пока русский не выучил.

Осенью 1941-го очень много самолетов немецких было в небе, бомбили город сильно. Как-то в дом напротив попала бомба, и нас прямо подбросило на кроватях. После взрыва в окно я словно фильм видел – медленно-медленно поднялась в воздух пыль от взрыва, все заполнила. Пришла зима, очень холодная и ранняя – уже в октябре выпал снег, к ноябрю город был засыпан. По мере возможностей его разгребали, но улицы с двух сторон были окружены огромными сугробами, и посередине узкий проход. Еды с каждым днем давали меньше и меньше, по несколько раз в день водили в бомбоубежище. В декабре девять человек из нашего детприемника – и меня тоже – эвакуировали. Я не знаю, кого и почему выбрали. Взяли только мальчишек. Отправляли на большую землю чертежи из какого-то военного авиационного завода и нас захватили. Мы летели через Ладогу в Капотню на деревянном самолете, который подбили – успели приземлиться у самого берега на лед, нас всех выкинули, и самолет взорвался. Несколько дней мы жили на берегу, вырыв норы в снегу, а потом уехали в Омск.

Михаил Гаврилович: Мы остались в Питере, потому что отец служил в ПВО, а мама отказалась без него эвакуироваться. Жили на Васильевском, рядом с институтом Отта – там для меня девятимесячного давали соевые молочко и конфеты, это нас всех спасало. В самую суровую зиму 1941-1942 годов отец, совсем истощенный, вернулся домой из казармы умирать – скончался на глазах у нас с сестрой. Сильные здоровые мужики уходили раньше – им нужно было больше питания, а маленькие и худенькие, как я, держались дольше.

После его смерти мать устроилась на завод «Промпуговица», в соседнем доме, чтобы получить рабочую карточку. Когда звучала тревога, через проходные дворы бежала к нам и накрывала с головой одеялом – в бомбоубежище мы не ходили – и так мы лежали втроем, ждали гудка по радио. Как-то бомба упала к нам во двор, пробила дом напротив, ударилась об угол и легла прямо под наши окна – к счастью, не взорвалась. В нашем большом дворе жили рыбаки (раньше рыбсовхозы были в черте города), и когда шла корюшка, подкармливали семьи с детьми. По весне ели крапиву, матушка меняла на еду костюмы и сапоги отца – ценностей никаких у нас не было. В последний год блокады устроилась в детский сад училища Фрунзе ночной няней, мы там ночевали, чтобы не топить дом. Сад был для детей офицеров, с нормальным снабжением. Мама нам с сестрой потом часто говорила: «Это вы меня спасли». Много раз она падала на улице, и только осознание, что дома ее ждут дети, придавало сил. Когда объявили об окончании войны, мама рыдала – и от радости, и от того, что отца не уберегли.