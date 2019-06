Режиссером нового клипа Tatarka традиционно выступила «главная по картинке» Алина Пязок, однако сам сингл вышел отдельно от Little Big Production — на Warner Music Russia, где с недавних пор выпускаются участники объединения. Съемки проходили в Узбекистане.

Название релиза вновь «золотое» — по одноименному элементу в периодической системе Менделеева. Трек «Altyn», которым Смелая заявила о себе в 2016 году, в переводе с татарского имеет такое же значение. За внешний вид исполнительниц (вместе со Смелой в проекте участвуют Маша Францевич и Василиса Лубенко) в этот раз ответственен петербургский бренд UShatava — они одели девушек в бахрому и легкие, струящиеся ткани.

Tatarka заявила о себе в 2016 году — ее творческий путь начался с клипа на трек «Altyn», который на данный момент набрал более 40 миллионов просмотров. В карьере певицы числятся еще два сингла, Pussy Power и U can take, который записан при участии группы Little Big (за сутки он набрал 2 миллиона просмотров!). Его снимали в одном из кварталов Таиланда. Ира остается верна своему стилю — она читает клауд-рэп на официальном языке Татарстана. Ее супруг, фронтмен Little Big Илья Прусикин, исполнил свою партию на английском.