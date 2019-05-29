Знакомьтесь, Ultimate Guitar — самая большая в мире библиотека песенных аккордов, созданная в России

Создатели самой большой в мире библиотеки табулатур Ultimate Guitar — российская команда с офисами в Калининграде и Петербурге. Их цель — увеличить количество музыкантов на планете до одного миллиарда. «Собака.ru» поговорила с сооснователем компании Михаилом Трутневым, главным продуктовым идеологом Олегом Кашталяном и гитаристом Виктором Кучером о музыке как универсальном языке, нескучном обучении через композиции своих кумиров, главном правиле «не работать с мудаками» и том, почему быть музыкантом — не стыдно.

Михаил Трутнев

История компании Основатель Ultimate Guitar Евгений Найденов, будучи еще студентом и увлеченным гитаристом, выложил в интернет песню своей любимой группы Guns N’ Roses, и с этого начался сайт — табулатуры стали присылать сторонние пользователи, площадка разрослась и получила лицензирование. Через 18 лет после этого Найденову удалось сыграть на одной сцене с гитаристом Guns N’ Roses Гилби Кларком — целеустремленность всегда приносит свои плоды. На начальном этапе запуска сайта возникли проблемы с правообладателями, процесс их урегулирования занял несколько лет. Нужно было убедить законных владельцев в том, что это новая жизнь и от изменений никуда не денешься — их нужно принять, как данность, и влиться в поток. Музыкальные издатели лояльнее в Америке или России? Сейчас нет проблем ни там, ни тут. Разработка продуктов Ultimate Guitar ведется в Калининграде, а с июля 2018 года еще и небольшой командой в Петербурге. Принципиально в ней нет ничего уникального — сама суть в командной работе. Каждая группа выдвигает гипотезу и на ее основании ставит эксперимент — например, чтобы как можно больше людей пришло в приложение. Мы называем это метрикой, задачей, вокруг которой и сформирована команда из специалистов в данной области. Следующий шаг — перевод части пользователей из бесплатной в платную версию через триальный доступ. Вокруг этого сформирована новая команда, задача которой рассказать о функционале, завлечь им человека. Третья команда отвечает за подогревание интереса — ее участникам необходимо сделать так, чтобы юзер платного пробника не ушел. Это сложная работа, потому что существует всего два способа достижения цели — сделать платную версию реально крутой, объяснить пользователю, чем она отличается и что он потеряет, если перестанет быть ее подписчиком.

Эксперименты и вклад пользователей Команды стабильны — участники не переходят из одного объединения в другое, между ними налажена непрерывная коммуникация, так как метрики связаны друг с другом. Все гипотезы должны подвергаться питчу — публичному обсуждению, которое проходит каждый вторник в 10 утра. Эксперименты ставятся абсолютно разные — от изменения подходов к продажам до масштабных преобразований. Так, в декабре 2018 года мы запустили дополнение Shots — видеохостинг с функционалом социальной сети, с помощью которого можно поделиться своим исполнением и посмотреть на игру других пользователей. Разработка Shots была четко обоснована — появление видео должно увеличить ежедневную аудиторию Ultimate Guitar. Мы не работаем с мудаками — соблюдение такой простой истины отлично помогает избежать форс-мажоров. Значительная часть контента Ultimate Guitar создается пользователями. Каждый день мы получаем несколько сотен новых табулатур, так что смело можно сказать, что в приложении содержатся аккомпанементы ко всем песням в мире. За 20 лет работы библиотеки в ней насчитывается 1,5 миллиона табов к 1,2 миллиону композиций. Отдельная команда работает с комьюнити авторов, с нами сотрудничают 70 профессиональных гитаристов, которые создают официальные версии табулатур. Идеальный сотрудник нашей команды — это машина по получению знаний, человек, для которого дело прежде всего, который сможет выдавать результат каждый день, который не ссыт. В нашем деле, если боишься, ничего не получится. Сейчас мы дошли до того уровня, когда попасть в команду довольно непросто — нанимаем долго, увольняем быстро. Мы все время повторяем, что не работаем с мудаками — это важнейшее правило Ultimate Guitar. Соблюдение такой простой истины отлично помогает избежать форс-мажоров.

Зачем миру нужен миллиард музыкантов Мы хотим, чтобы музыкантов становилось больше, а барьеров, мешающих им — меньше. Мы для увлеченных мелодией всех сортов, от новичков до профессионалов, главная цель Ultimate Guitar — увеличить их количество до миллиарда человек в мире, и есть три главных причины, почему. Во-первых, мы сами играем, это отдельный кайф, который не сравнится с другими увлечениями. Во-вторых, это творчество, а для многих людей оно является ресурсным, с помощью него можно найти энергию и силы для других действий или стартапа — Ultimate Guitar научил не только исполнять свой первый кавер, но и привел к созданию собственной группы. В-третьих, человеческое развитие происходит комплексно. Доказано, если ты будешь учить физику и математику, параллельно занимаясь дизайном или музыкой, добьешься гораздо больших результатов. Все главные барьеры для начинающих музыкантов завязаны на обучении — это скучно! Мы хотели, чтобы появился ассистент, который поможет не бросить занятия в самом начале и преодолеть сомнения. Профессиональных музыкантов останавливает дороговизна партитур, что мы тоже хотели исправить. Что еще важно — выйти со скрипкой во двор не модно, а мы хотим, чтобы дети занимались музыкой, не испытывая стыда. С помощью Shots пользователь сможет поделиться своим исполнением и моментально получить фидбэк, признание — не выходя из приложения Ultimate Guitar. Где-то в этом и кроется будущее.

Почему именно Ultimate Guitar — самая популярная библиотека табулатур в мире? Есть музыканты, которые могут на слух подобрать ноты или сделать аранжировки в редакторе для разного набора инструментов — разложить композицию на весь набор звуков. Мы даем им возможность получить самое важное в жизни — найти свое предназначение, стать полезным кому-то. На первых порах всем нужна машина, деньги, женщина, а когда ты это получаешь, возникает вопрос, что ты можешь сделать для других? У этих людей есть возможность отдать свое умение тем, кому это необходимо. Вообще большая загадка, почему соединение звуков вызывает у нас чувства — музыка совершенно универсальный язык и не имеет никаких границ. Почему именно Ultimate Guitar — самая популярная библиотека табулатур в мире? Во-первых, этому способствует уникальность нашего фаундера Евгения Найденова, его стратегическое видение и высокие требования к себе и окружающим. Мы не конкурируем с другими приложениями, на пятки наступают только YouTube, Facebook и Instagram — пользователь может разобрать аккорды у нас, а потом уйти смотреть видеоуроки. Сейчас мы запустили комьюнити Shots с элементами социальной сети, потому что в современных реалиях без коммуникации с обществом никуда, это часть актуальности. Во-вторых, авторство, user generated. Искусство связано с художником, он является неким проводником, делает его актуальным. Да, Guns N’ Roses и Queen навсегда останутся в мировой истории, но для того, чтобы соответствовать постоянным изменениям в обществе, необходимо обновлять технологический функционал, на котором эта история хранится.

Как работает приложение На главной странице можно найти «шоты», видео, которыми делятся пользователи, коллекционные подборки табов, а также строку поиска. Для начала пользования Ultimate Guitar достаточно найти песню — допустим, мы хотим научиться исполнять трек Red Hot Chili Peppers Can't stop. Открывается список — в нем содержится официальная табулатура от наших командных музыкантов, самая популярная пользовательская версия и огромное количество вариаций. Если аккорд изучающему неизвестен, на него можно нажать — появится необходимая для его взятия аппликатура и различные версии исполнения. Это удобно для всех пользователей — тех, кто пока не может сыграть партию, написанную Джоном Фрушанте (гитарист RHCH, — прим. ред.), и профи, которым по аккордам необходимо снять гармонию. Табулатуры всегда создавались пользователями, официальных от команды Ultimate Guitar — около 10 тысяч. Они соединяют в себе лучшее из предложенных и одновременно являются максимально приближенными к оригинальному исполнению. Чтобы перепроверить правильность, не нужно закрывать приложение — внутри встроена вкладка с YouTube, где можно посмотреть клип на песню или каверы. Наши гитаристы также создают коллекции наподобие тех, какие можно найти на стриминговом сервисе Spotify — они собираются по интересующим музыкантов темам, например, подборка гитарных соло или барабанных брейков. Что касается сервиса Shots, который мы запустили в декабре 2018 года, видео отображаются в хронологическом порядке для незарегистрированных пользователей — этот способ показа дает возможность новичку показать себя миллиону юзеров и с нуля выйти вперед. Авторизированные музыканты смогут подписываться на «шоты» своих друзей и других музыкантов.

Как звучать максимально приближено к оригиналу У нас есть еще один продукт: в приложении Tonebridge Guitar Effects можно выбрать педаль с эффектами, максимально приближенными к оригинальному исполнению. Tonebridge Guitar Effects синхронизировано с Ultimate Guitar, всего в нем около 10 тысяч готовых педальных эффектов, однако сервис поддерживает функцию редактирования — это позволяет собрать собственный педалборд, «накрутить» для него звук, выбрать усилитель, кабинет и так далее. Даже сделать собственную обложку!