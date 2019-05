Клип Little Big на песню Skibidi обогнал по просмотрам самое популярное видео группы Die Antwoord

Знаменательно: клип петербургского треш-поп коллектива Little Big на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire. Сейчас между ними 4 миллиона просмотров — теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать.

Сейчас оригинальная версия композиции Skibidi и видео на него насчитывает 222 миллиона просмотров. Клип на самую популярную песню Die Antwoord Baby's on Fire — 218 миллионов. Little Big обгоняет и по лайкам — 2,6 миллионов по сравнению с 1,4 миллионами на клипе Baby's on Fire.

Внимание обратили музыкальные критики — Олег Кармунин в своем Telegram-канале «Русский шаффл» отметил событие и предрек петербургскому коллективу большое будущее. «Кто не знает, на первом этапе карьеры Little Big целиком сперли имидж у южноафриканских коллег (с поправкой на страну). Выглядело это очень самонадеянно. Казалось, что русская группа обречена быть вечно второй. А теперь смотрите — эпигон победил оригинал. Пародисты обогнали тех, кого они пародируют. И скажите мне, кто теперь оригинал? Little Big — самая популярная русская группа на Западе со времен «Тату»? Или Die Antwoord — малоизвестный инди-коллектив из ЮАР? Я думаю, пройдет еще несколько лет и Little Big порвет весь мир. Не сомневаюсь в этом», — высказался Кармунин.