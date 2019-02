Рейв Timeofnight с 5 танцполами и выставкой петербургских художников пройдет в выходные

23 февраля на площадке Музея стрит-арта пройдет рейв Timeofnight,организованный одноименным петербургским объединением. Фестиваль объединит 5 танцполов, выставку петербургских художников, преимущественно уличных, будет работать фудкорт и барная зона. На основной сцене будет играть drum'n'bass, кроме того откроют площадку Techno Stage в формате популярных вечеринок из Лондона - Boiler Room, танцпол Cinema Room, Stage 4 с миксами на виниловых пластинках, а также сцену с написанием битов в режиме реального времени.

В основе концепции Timeofnight Festival, который приурочен к 8-летию объединения, лежит художественное и пространственное размышление о технологической аудио-визуальной революции во всех ее проявлениях. Среди уличных художников, представленных на выставке гости увидят работы Леши Burstone из команды BNK, известного стрит-артом с «тонущим» среди неубранного льда Титаником. На 5 танцполах выступят 40 артистов разных жанров: Lady Waks, Ozma Lowriderz, Command Strange, Gvozd, Lena Popova и другие.



Проект Timeofnight провел около 150 концертов и привез в Петербург таких артистов, как EZ Rollers, Current Value, Optical, 1991 и Sub Zero. Кроме того, объединение запустило свой лейбл и наладила выпуск одежды.

Шоссе Революции, 84Э

23 февраля 22:00–24 февраля 6:00

Билеты от 1200 рублей