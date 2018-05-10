Как в петербургском психоневрологическом интернате появилась группа, в которую влюбился Aphex Twin

Как в интернате начали делать музыку

Вскоре после начала работы я заметил, что музыка у ребят – самый популярный продукт. Они обмениваются дисками, флешками перекидывают друг другу песни террабайтами. Если у кого-то есть неограниченный доступ к интернету, он просто король. В основном они предпочитают отечественные 80-90-е – этот стиль там застрял, я уже все песни знаю наизусть. Даже ходил с ними на концерт «Руки Вверх» – и энергетика там была невероятная, я неожиданно был очень впечатлен. Но многие слушают и другое – рок, электронику.

Я и сам активно интересовался музыкой: у меня есть сольный проект, некоторое время я работал диджеем. Поэтому решил попробовать показать им музыкальные программы. Никакого специального плана обучения у меня нет, я могу менять курс на свое усмотрение. Сначала мы осваивали программы попроще, но я старался находить те, в которых есть пространство для экспериментов, а не просто записан набор готовых семплов. Тем, кто проявлял интерес, помогал разобраться в приложениях посложнее, студийных, а потом купил уже более профессиональную аппаратуру – с расчетом на людей, которые имеют физические ограничения. Например, если человек не может играть руками, то он управляется с помощью стилуса, закрепленного на голове. Мы постепенно улучшали качество звука, приобретали примочки.

Я не ставил себе цель создать серьезный проект – видел, что многих это захватывает и продолжал занятия. Провел одно, второе, десятое, тридцатое. И в какой-то момент до меня дошло, что это надо записывать: у некоторых начала получаться невероятная музыка. Сейчас даже жаль, что не начал делать это раньше, много интересного я упустил.

Через полгода у меня накопилось огромное количество записей, я набрался терпения, все переслушал, выбрал самое интересное, отмастерил и отправил на лейбл Spheredelic в Германию. Там ответили «Вау!» и опубликовали без очереди – подвинули многих, чтобы выпустить нас.