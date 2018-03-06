Эдмунд Шклярский: «Интернет – это псевдосвобода, больше напоминающая помойку»

Ваше творчество пронизано мистикой. Это что-то, идущее еще из детства?

Мой дед был профессором Горного института. Во дворе института находился жилой дом для его сотрудников, в котором я родился и провел все свое детство. В этом месте было средоточие многих удивительных вещей, несомненно повлиявших на мое детское воображение. Так, там можно было увидеть фигуры маленьких черных сфинксов, была и там и своя шахта, в которую мы, естественно, лазили, а недовольная этим уборщица запирала нас в ней. Помню, что каждую осень все опасались наводнения, постоянно выходили на набережную Лейтенанта Шмидта перед Горным и ждали, когда же уже надо будет спасаться (Смеется). Нам внушали, что гранит, который повсюду в Петербурге, очень вреден для здоровья. Однажды в институте случилась паника, все выбежали на улицу: оказалось, что кто-то повесил на фасаде пиратский флаг. По тем временам это было, конечно, невероятное событие. Вообще, Горный институт всегда был немного особенным, закрытым пространством. Оно и до сих пор сильно выделяется на фоне города: взять хотя бы Косую линию – она и прежде была, и до сих пор остается ужасно странной. Именно на ней однажды через забор у кого-то из окна я услышал невероятные и такие своевременные звуки. Стоял, и не мог понять, откуда они взялись. Это была музыка «Битлз».

С «Битлз» все и началось?

Да, с них. А еще с Джимми Хендрикса и «Лед Зеппелин». Первую группу мы организовали с моими двоюродными братьями, нас как раз было четверо, и родители очень переживали, что я не смогу нормально закончить школу. Знаю даже, что папа очень просил моего старшего брата не знакомить меня ни с какими музыкантами.

А «Пинк Флойд» в вашем списке не было?

Их я услышал гораздо позже и к тому же в недостаточно хорошем качестве, а для «Пинк Флойд» это критично. Я слушал их в монозаписи и вообще не понял, в чем там дело.