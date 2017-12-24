Эминем выпустил клип на совместную с Бейонсе песню

В клипе Эминем стоит один на сцене и за его спиной в тайм-лапсе сменяются декорации. Бейонсе в видео не появляется, зато в нем есть несколько двойников Эминема. Они сидят за школьными партами и набирают тексты на печатных машинках. В финале клипа один из двойников пишет песню «Stan», одну из самых известных песен за всю карьеру рэпера. Она заняла 296 место в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.