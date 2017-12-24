Эминем выпустил клип на совместную с Бейонсе песню
Эминем выпустил клип на трек Walk on Water, который записал совместно с Бейонсе. Рэпер опубликовал его на своем YouTube-канале. Премьера видео состоялась на платформе Apple Music 22 декабря.
В клипе Эминем стоит один на сцене и за его спиной в тайм-лапсе сменяются декорации. Бейонсе в видео не появляется, зато в нем есть несколько двойников Эминема. Они сидят за школьными партами и набирают тексты на печатных машинках. В финале клипа один из двойников пишет песню «Stan», одну из самых известных песен за всю карьеру рэпера. Она заняла 296 место в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Трек Walk on Water стал премьерным в новом альбоме рэпера «Revival». Премьера песни состоялась 10 ноября, а весь альбом вышел 15 декабря.
Предыдущий студийный альбом Эминема «The Marshall Mathers LP 2» вышел в 2013 году. Ранее музыкант записал агрессивный фристайл против Дональда Трампа и принял участие в записи песни «Revenge» певицы Пинк с альбома «Beautiful Trauma», который вышел в октябре 2017 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.