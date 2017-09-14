Андрей Макаревич обвинил Radiohead в плагиате

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич обвинил британскую группу Radiohead в плагиате клипа. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

«Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа „Место, где свет“ — мы его сняли с „Машиной“ 11 сентября 2001 года», — заявил музыкант.

Режиссером нового клипа Radiohead выступил британец Оскар Хадсон, снимавший ролики для Young Thug, Bonobo и Darwin Deez. Все 4 минуты видео Том Йорк едет в лифте с пакетами в руках. Вокруг него что-то происходит, но музыкант остается статичным. Есть только он, играющий трек и синие мусорные пакеты.

По материалам «ДП»