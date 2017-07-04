Гамлет Мовсисян выпустил первый сингл

Один из основателей ресторана Hamlet & Jacks Гамлет Мовсисян написал песню для своего дебютного альбома. Об этом он сообщил «Собака.ru».

Мовсисян уточнил, что изначально его группа «Комната 105» планировала выпустить дебютную пластинку целиком, а для этого необходимо было дописать песни, выпустить первый сингл и снять на него клип, а затем уже заняться непосредственно релиз и продвижением альбома, в том числе дав концерт в его поддержку.

«Но, как обычно, все пошло не так. Внезапно родилась новая песня. Появилась совершенно неожиданно и так же неожиданно была записана на студии. Мы сами не поняли, как нам удалось вложить в одну песню такое количество эмоций, личных переживаний и секретных историй. С одной из таких историй и связано название песни. Послушав финальную версию записи, мы просто улыбнулись, допили вино и решили первым делом выпустить именно её, никак не привязываясь к будущему альбому. Решили дать песне собственную жизнь и пустить в свободное плавание», — добавил он.





Композиция уже доступна для прослушивания в Sound Cloud.