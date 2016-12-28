Кира Муратова и редакция «Собака.ru» вспоминают Олега Каравайчука

Кинорежиссер

Олег Каравайчук умер. Это странно. Вечный вундеркинд. Пальцы прикасаются к клавишам. Сидишь, слушаешь гипнотическую импровизацию и забываешь, где ты и кто ты. Опоминаешься, вспоминаешь, что ты режиссер, находишься в звукоцехе Одесской киностудии и должна сказать свое мнение, утвердить или отвергнуть… Говоришь какие-то слова о том, что для кино надо что-нибудь попроще, подемократичнее, а Олег в ответ: „Хорошо! Варьянт для солдат и режиссеров!“ И снова пальцы на клавиши… Но эту фразу про солдат и режиссеров надо произносить манерно, картаво, тогда будет похоже. И подпевает сам себе тоненьким сопрано, и заливается — хохочет, как ребенок.

Мы два фильма с ним сделали — „Короткие встречи“ и „Долгие проводы“. Потом мне некоторое время музыка казалась лишней в кино. Потом стала мешать ироничность в музыке Каравайчука, и мы больше не встречались. Но я всегда думала, что он должен пережить меня. Потому что я взрослая, а он ребенок. Жаль, что все наоборот произошло.

Вот хочу про него написать, а все получается про себя пишу, а ведь Олег — гений. Ну и, конечно, чудак. Входит в комнату, стараясь войти спиной. Делает быстрый пируэт, бросая на тебя мимолетный взгляд, и говорит какой-нибудь комплимент. Потом некоторое время, привыкая, поглядывает исподлобья и при этом ведет непринужденную беседу и очень веселится, как дитя. Все это было так давно. Помню, однажды утром мы нашли его спящим в ванне. Это был так называемый „Куряж“ — маленькая гостиница Одесской киностудии. Там была общая ванная комната, и ему по какой-то причине не понравился его номер. Вот ведь вспоминаются какие-то глупости, а ведь он был музыкальный гений, но это не умею выразить словами. Отрадно было думать, что где-то существует необыкновенный Каравайчук. Хорошо, что осталась музыка.