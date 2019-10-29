На прошлой неделе вышла компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare, одна из миссий которой происходит в декорациях Казанского собора и набережной канала Грибоедова. Из-за возврата к традиции отображения русских времён холодной войны вокруг релиза разгорается скандал. Пока геймеры спорят, «Собака.ru» предлагает насладиться подборкой игр, где фигурируют достопримечательности нашего города, собранной исследователем визуальной культуры и куратором Евгением Кузьмичевым.
Львы, Джеймс Бонд на танке и дирижабль Кирова: каким показывают Петербург в компьютерных играх?
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Hitman 2: Silent Assassin
Разработчики компьютерных игр по разному обращаются с образом блистательного Петербурга: кто-то воспринимает его как экзотику, кто-то работает с историческим опытом города и пытается вместить в него мистику. Боевые действия внутри Петербурга позволяют обратиться к теме руин, но не античных, а руин ХIХ века. Всего же существует около 20 игр, где так или иначе фигурирует Петербург-Петроград-Ленинград, некоторые разработчики неплохо работают с landmarks, другие — лишь номинально используют название города. В моей подборке — несколько примеров, которые отображают основные тренды в работе с образом города в видеоиграх.
Call of Duty: Modern Warfare
2019 год
«…Хороший вид, Николай», «Он был столицей до Москвы», «Старые добрые времена» — Петербург в новой игре предстаёт городом утраченного величия, пустынным и неухоженным. Геймер видит грязные улицы с ободранной рекламой на стенах, а огромное количество граффити более свойственно Нью-Йорку. Топонимика не соответствует действительности, что, впрочем, не является необычным для отображения городов в видеоиграх. Специфика жанра игры и цель миссии — погоня — не даёт возможности прогуляться по городу, заставляя протагониста возвращаться на маршрут, созданный разработчиками.
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Евгений Кузьмичев курировал выставку de_spb_01, посвященную образу Петербурга в компьютерных играх в галерее FFFN. Посетители могли поиграть на ней в том числе в игру Hitman 2. Монитор аутентичный — 1998 года выпуска.
Hitman 2: Silent Assassin
2002 год, IO Interactive
Hitman 2 — представитель жанра stealth action. Цель — уничтожить противника, незаметно перемещаясь по локациям: прятаться в тени или наоборот использовать чужую одежду, облачаться в военного, горожанина и сотрудника специальных служб. Механика подобных игры устроена так, что идти напролом — плохая идея, потому что обнаружение нарушителя приводит к нежелательному внимания или провалу миссии.
«Санкт-Петербург был пронизан нитями пуль и предательств на протяжении многих лет... » — такими словами начинается миссия Hitman 2 в мрачном и неприветливом городе. Из подземного вестибюля станции, похожей на «Автово» игрок поднимается по лестнице и оказывается сразу в центре Петербурга – наглядная иллюстрация географического монтажного эксперимента Льва Кулешова. Игрок наблюдает холодные улицы, строгую классицистическую архитектуру, неприветливые лица военных в серых шинелях. Мы видит город глазами иностранца, волею судеб оказавшегося в центре политических интриг. Hitman — одна из наиболее интересных работающих с образом Петербурга игра. Это не туристический город: здесь не гуляют туристы, здесь ходят только военные. В Северной Пальмире идёт снег, она связана не с торговлей или производством культуры, а скорее с властью людей в военной форме.
Red allert 3
2008 год, EA Los Angles
Игра Red Allert 3 — стратегия в реальном времени, высмеивающая и доводящая до предела эстетику фильмов времён холодной войны. Геймер погружается в альтернативную историческую реальность, где идет противостояние трех империй: Советский Союз, Альянс и Империя Восходящего Солнца. Мы переносимся в светлый, парадный и торжественный блистательный Петербург, колыбель трех революций, священное для советских граждан пространство, которое необходимо защитить от империалистических захватчиков. В процессе первой миссии Советской кампании игроку предстоит предотвратить штурм Зимнего дворца японскими солдатами. «Этот музей национальное достояние нашей родины, защитите его и это вселит надежду в сердца советских людей» — информируют нас в ходе миссии «Оборона Ленинграда».
Leningrad — это город, по которому ходят медведи (прямо как в ролике Saint Petersburg: no bears, just beauty), обладающие классовым чутьём и летают дирижабли имени Кирова. Дирижабль Кирова, кстати, правда понятным только в среде геймеров? Если вы будете играть за Альянс, то вам придется остановить побег советского генерального секретаря Романова. Удрать он планирует на подобии космического шаттла, который вылетает из раздвигающегося на две половинки Петропавловского собора. Чтобы воспрепятствовать этому придется разрушить памятник архитектруры — КГИОП будет в ужасе!
Примечание редакции: По определению сайта Lurkmore дирижабль Кирова представляет собой наполненный тяжёлым клюквенным перегаром классовый советский зубастый дирижабль, экипаж которого составляют четыре медведя, две комсомолки и политрук.
Гоночные игры
Исторический центр Петербурга ассоциируется с неспешными променадом и фланёрством. Но есть игры, где «золотой треугольник» и его окрестности становятся гоночными трассами. Две игры — два взгляда на Санкт-Петербург 2007 года.
Стритрейсеры : Горячий асфальт
2007 год, K Vision
Об этой игре можно сказать много, но лучше молчать — оценки на профильных сайтах варьируются от единицы до пятёрки по десятибалльной шкале. Чего стоят львы перед зданием Биржи (и что у нее с колоннами)? При этом ее авторы — российские разработчики. Зато воплощена фантазия многих петербуржцев: разведённый мост превращается в трамплин, машина возносится по нему и перелетает через Неву — так нивелируются ограничения движения в период навигации. Эта сырая поделка запомнилась геймерам только потому, что действие происходит в Петербурге.
Project Gotham Racing 4. Bizzare Creations
2007 год
Гоночные трассы в этой игре проложены через детально воссозданный исторический центр Петербурга. Спортивные автомобили мчатся сквозь арку Главного штаба и проносятся мимо Исаакиевского собора. Во время проезда мимо Зимнего дворца даже видна Телеграфная башня, другие игры с участием Государственного Эрмитажа лишены этого элемента. Ощущение от игрового процесса сопоставимо с быстрым путешествием по Google картам.
Бондиана
В 1995 году вышел очередной фильм бондианы «Золотой глаз», действие которого частично происходило в Санкт-Петербурге. Именно в этой картине Пирс Броснан проезжает мимо Исаакиевского собора (и не только) на танке Рассмотрим две игры, созданные по мотивам фильма в 1997 и 2010 годах.
GoldenEye 007 ,
1997 год, Rare
Петербург в игре представлен несколькими локациями: подобие мемориального парка со свалкой монументов советским вождям, военный архив и исторический центр. В военном архиве почему-то кроме стеллажей с делами находятся мешки с картофелем. Из окна этого архива Джеймс Бонд выпрыгивает попадает в центр города: низкое небо нависает над монохромными зданиями конца XVIII века вырастающими из серого асфальта. Петербург в GoldenEye 007 узнаваем. Прогулка по историческим районам Санкт-Петербурга, как и в фильме, сменяется поездкой на танке. Что примечательно: в 1997 году графические технологии 3d моделирования находятся в процессе становления, но облик города передан хоть и схематически, но стилистически и колористически очень точно.
GoldenEye 007
2010 год, Eurocom
Много лет спустя выходит игра по мотивам «Золотого глаза» под тем же названием, что в 1997 году, но это не ремейк. Теперь в роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг, который появился в бондиане лишь в 2006 году. Но разработчики перекраивают не только лицо протагониста: лик Петербурга тоже искажён до неузнаваемости. Лишь элемент барочного здания, на миг заметного из окна архива, напоминает о том, где происходит действие. Следующая за посещением архива поездка на танке оставляет игрока в недоумении. Вместо привычных петербургских пейзажей — транспортные развязки, растяжки, сообщающие о строительстве торгового центра, гряда небоскрёбов. Арка мемориального кладбищем представлена чрезмерно монументально и восходит к нацисткой архитектуре. Петербург в игре номинально присутствует, но архитектурно о нем не напоминает ничего.
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