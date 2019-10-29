Львы, Джеймс Бонд на танке и дирижабль Кирова: каким показывают Петербург в компьютерных играх?

Hitman 2: Silent Assassin

2002 год, IO Interactive

Hitman 2 — представитель жанра stealth action. Цель — уничтожить противника, незаметно перемещаясь по локациям: прятаться в тени или наоборот использовать чужую одежду, облачаться в военного, горожанина и сотрудника специальных служб. Механика подобных игры устроена так, что идти напролом — плохая идея, потому что обнаружение нарушителя приводит к нежелательному внимания или провалу миссии.

«Санкт-Петербург был пронизан нитями пуль и предательств на протяжении многих лет... » — такими словами начинается миссия Hitman 2 в мрачном и неприветливом городе. Из подземного вестибюля станции, похожей на «Автово» игрок поднимается по лестнице и оказывается сразу в центре Петербурга – наглядная иллюстрация географического монтажного эксперимента Льва Кулешова. Игрок наблюдает холодные улицы, строгую классицистическую архитектуру, неприветливые лица военных в серых шинелях. Мы видит город глазами иностранца, волею судеб оказавшегося в центре политических интриг. Hitman — одна из наиболее интересных работающих с образом Петербурга игра. Это не туристический город: здесь не гуляют туристы, здесь ходят только военные. В Северной Пальмире идёт снег, она связана не с торговлей или производством культуры, а скорее с властью людей в военной форме.