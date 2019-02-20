Вот галерея FFTN в Петербурге, где на 5 кв. м уже выставились два десятка современных художников

Ирина Аксенова — куратор галереи FFTN c работой воронежского художника Кирилла Гаршина.

5 квадратных метров в мастерской на 3-й Советской — это независимая галерея fftn, где в 2018 году выставки сделали Петр Швецов, Семен Мотолянец, Лиза Бобкова и еще два десятка российских художников.

Почему FFTN?

FFTN расшифровывается как fifteen — пятнадцать, столько человек может поместиться в галерее одновременно. До 2016 года тут работал пермский художник Илья Гришаев. В том же году его проект для галереи Anna Nova "pas tout / не все" номинировали на премию Кандинского. Перед переездом в Пермь Илья предложил куратору Ирине Аксёновой сделать из тесной мастерской с окном в пол и видом на помойку живое выставочное пространство. Ирина приехала в Петербург из Воронежа, где занималась, например, фестивалем уличного искусства «Здесь». Работа над FFTN стала для нее точкой входа на местную арт-сцену, хотя кураторский опыт в Петербурге уже был — Аксёнова делала в галерее Петра Белого «Люда» выставку воронежских авторов.

Независимое пространство FFTN наследует традиции петербургского художественного андерграунда

Как устроена галерея?

5 квадратных метров и белые стены в FFTN работают как универсальный выставочный модуль и вызов одновременно. Можно покрасить стены в черный цвет или покрыть их экспрессивным леттерингом и засыпать блестками, можно занять все пространство огромным белым плюшевым крылом или не показывать ничего. Например, скульптор Никита Селезнев сделал в галерее аудио-инсталляцию: в комнату он поместил только колонки, проигрыватель и одну графическую работу. Магическим образом в этой каморке даже самая безыскусная развеска и кураторский текст на мятом листе а4 выглядят не кустарно, но обаятельно. Освоить крошечную FFTN легче, чем сотни квадратных метров Бертгольд-центра или Порта Севкабель, начинающим авторам с организацией пространства помогают кураторы. Арендную плату Ирина и Илья делят между собой, общаются по скайпу во время монтажа и совместно определяют выставочную политику. На художниках — продакшен и фуршет, который устраивают прямо на лестничной клетке. Посетить выставку можно во время открытия и оказаться в тесном физическом контакте с парой десятков посетителей, которые набиваются в галерею как в утренний поезд метро. Этот момент дискомфорта кажется Ирине очень важным, ведь вызывать дискомфорт у зрителя — одна из стратегий современного искусства. Если вы не успели на открытие нужно позвонить куратору заранее и узнать где спрятан ключ. Тогда вы останетесь с искусством наедине в крошечной комнате, что с непривычки вызывает не меньший дискомфорт. Привлекательность FTTN в том, что пространство не пришпилено к локальной contemporary art повестке. Такие места существуют в Берлине, Праге и Хельсинки. Независимая галерея соседствует с мастерскими союза художников, работает в основном с петербургскими авторами, но дух Пушкинской, 10 тут не витает. Ильи и Ирина ориентируются на собственный вкус, а выставочное расписание складывается само собой: кого-то зовут кураторы, кто-то пишет им сам. В начале осени все даты были расписаны до февраля.

Гости на выставке, посвященной образу Петербурга в компьютерных играх

На лестничной клетке перед галереей собираются гости, которым не хватило места на 5 квадратных метрах



Революция в феврале

В октября на ярмарке Sam fair Ирина познакомилась с Симоном Мразом — атташе по культуре посольства Австрии в Москве, коллекционером и куратором из списка «50 самых влиятельных людей в российском искусстве» по версии издания Артгид. В 5-метровую галерею он зашел после одного из мероприятий Петербургского культурного форума и пришел в восторг, ведь в fifteen есть то, чего не хватает городским арт-институциям — жизнь и энергия. В своей квартире в Доме на набережной в Москве Симон устраивает домашние выставки и пригласил FFTN как-нибудь показать своих любимых авторов. Пока же в планах галереи февральская революция: Ирина и Илья хотят сместить фокус с петербургского искусства и показывать больше московского и европейского. Пока эта ниша пустует — Эрмитаж и Манеж отвечают за громкие имена, а иностранное некоммерческое искусство мы видим только на фестивалях. Вторая задача кураторов — показать художников fifteen на независимой ярмарке Supermarket в Стокгольме. Кажется, окно FFTN с видом на мрачный двор может стать для Петербурга новым окном в Европу.

Как можно показать современное искусство на 5 квадратных метрах?

5 выставок в FTTN в 2018 году: от живописи до инсталляции с разноцветными конфетти



«Надеюсь, нас никто не слышал» Лиза Бобкова, Александр Седельников

куратор: Анна Заведий

Выпускница кафедры «Художественный металл» Академии Штиглица Лиза Бобкова одинаково тонко работает как с графикой, так и с металлом. В этом году московская Pink Pong Gallery устроила Лизе персональную выставку и показала художницу на ярмарке Cosmoscow, а журнал Собака.ru включил ее в список «35 до 35». В fifteen Лиза вместе с куратором Анной Заведий и фотографом Александром Седельниковым создали идеальное место для грустной вечеринки: с черно-белыми фотографиями, блестящими конфетти и ультимативным «я норм» на окне.

«Нефигуративные единицы» Петр Швецов

куратор: Ирина Аксенова «Нефигуративные единицы» Петра Швецова — первая выставка живописи в fftn и кураторская удача Ирины Аксеновой. Абстрактные работы художника она разбавила цветной капустой и изящной апельсиновой кожурой — легкий намек на интерес Швецова к натюрмортам Франса Снейдерса.

Персональный проект Пенультима (dryspell⟳) Саша Зубрицкая Проект Саши Зубрицкой — это хитро скроенная игра о том, как мы действуем в поле любовных отношений. Тесное пространство играет на руку выставке о чувственности — зрители рассматривали видео на экранах смартфонов и читали зашифрованные послания на стенах соприкасаясь друг с другом физически.

«Чердак вуайеристки» Катя Гранова



Выставка-доказательство: в fifteen показывают не только mixed-media современное искусство, но и фигуративную живопись, например, с обнаженными немолодыми мужчинами и фаллосами в виноградных лозах. Для создания атмосферы будуара в восточном стиле стены затянули красной тканью, положили на пол ковер и подушки, а на столике устроили чайную церемонию.

«Шесть сокровенных» Кирилл Гаршин

куратор: Ирина Аксенова



Кирилл Гаршин — воронежский художник с успешной московской выставочной историей: участие в Триеннале российского современного искусства в Гараже, выставки в галерее на Винзаводе. Сейчас он работает в арт-резиденции ГЦСИ в Кронштадте, а в fttn показал как интимные сюжеты из личного фотоархива трансформируются в многоцветную графику.