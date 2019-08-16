Сотрудники «Ночлежки» начали рассказывать истории из жизни организации в Telegram-канале
Сотрудники «Ночлежки» начали рассказывать истории из жизни организации в Telegram-канале. Ранее в нем размещались лишь петиции и анонсы мероприятий — теперь там можно почитать о знакомстве бездомного с собственным сыном и попытках «завербовать» психиатра на волонтерство, узнать о том, какую музыку любят слушать в организации и даже получить забавный стикерпак (да-да!).
Telegram-канал «Ночлежки» существует с 30 октября 2018 года в качестве информационного источника об открытых петициях, сборах средств и различных акциях благотворительной организации. Однако теперь его «переквалифицировали» в блог, в который пишут все сотрудники «Ночлежки». «Внутренняя кухня, тотальный винегрет, готовый синопсис для сериала. Заглядывайте, кому интересно: nochlezhka», — поделился вчера руководитель организации Григорий Свердлин.
За сутки в нем появилось несколько историй — например, о том, как волонтеры познакомили бездомного с собственным сыном, сотрудник Ярослав стал «отлаживать работы МКС», а Александра пыталась «завербовать» психиатра на волонтерство (прямо во время профосмотра!).
Александра
Из Telegram-канала «Ночлежки»:
Была сегодня на профосмотре в клинике. На приеме у психиатра высказала предположение, что доктору должно быть с профессиональной точки зрения совершенно неинтересно здесь работать. И предприняла молниеносную попытку завербовать его психиатром-волонтером Ночлежки. Отказался. Но и не счел эту эскападу отклонением от психической нормы. Хоть в этом повезло.
Валя
Из Telegram-канала «Ночлежки»:
Из историй, которыми особенно хочется поделиться: связала через ВКонтакте бездомного с его сыном. Они не виделись, кажется, восемь лет. Самат недавно вышел из тюрьмы и кроме того, что у человека нет дома — так нет и самых простых вещей, например, телефона или ручки с бумагой, чтобы записать номер близкого человека. Сын обрадовался. Надеюсь, что теперь этому человеку будет, куда идти.
Ярослав
Из Telegram-канала «Ночлежки»:
Однажды на выходе из булочной встретил бездомного мужчину, который попросил купить ему булочку. Я купил ему ту, которую он просил и вторую, которую люблю сам. А чай ему ребята за кассой бесплатно налили. После этой встречи я решил узнать, как можно более осмысленно помочь Ночлежке и бездомным людям. Пришел на встречу волонтеров, познакомился, дал свою почту, чтобы получать рассылку о необходимой помощи. Примерно полгода получал рассылки на почту, и все как-то не складывалось: либо неудобно по времени, либо я ничего не умел из необходимого. И вот в один из дней на почту пришло письмо о том, что Ночлежке нужен человек, который будет администрировать и наводить порядок в IT-ресурсах. Каких — я тогда не знал, но решил, что тут уж я точно могу быть полезен: чем-то сходным я занимаюсь на работе последние 6 лет.
Напомним, руководитель благотворительной организации «Ночлежка» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Григорий Свердлин пройдет обучение в Бизнес-школе имени Саида при Оксфордском университете — в рамках совместной программы учебного заведения и благотворительного фонда Владимира Потанина. Ранее «Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. А еще благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.
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