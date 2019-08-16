Сотрудники «Ночлежки» начали рассказывать истории из жизни организации в Telegram-канале. Ранее в нем размещались лишь петиции и анонсы мероприятий — теперь там можно почитать о знакомстве бездомного с собственным сыном и попытках «завербовать» психиатра на волонтерство, узнать о том, какую музыку любят слушать в организации и даже получить забавный стикерпак (да-да!).

Telegram-канал «Ночлежки» существует с 30 октября 2018 года в качестве информационного источника об открытых петициях, сборах средств и различных акциях благотворительной организации. Однако теперь его «переквалифицировали» в блог, в который пишут все сотрудники «Ночлежки». «Внутренняя кухня, тотальный винегрет, готовый синопсис для сериала. Заглядывайте, кому интересно: nochlezhka», — поделился вчера руководитель организации Григорий Свердлин.

За сутки в нем появилось несколько историй — например, о том, как волонтеры познакомили бездомного с собственным сыном, сотрудник Ярослав стал «отлаживать работы МКС», а Александра пыталась «завербовать» психиатра на волонтерство (прямо во время профосмотра!).