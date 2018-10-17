«ВКонтакте» запустила темное оформление в мобильном приложении и перезапустила «Закладки»

Помимо этого соцсеть полностью перезапустила раздел «Закладки». Теперь записи, статьи, ссылки, видео, товары попадают в собственную категорию и вкладку «Все закладки». Публикации появятся в разделе, только если пользователь добавит их нажатием на кнопку «Добавить в закладки» или на знак звездочки, а записи с отметками «Нравится» теперь будут отображаться отдельно — в разделе «Понравилось» в ленте новостей.