«ВКонтакте» запустила темное оформление в мобильном приложении и перезапустила «Закладки»
Соцсеть «ВКонтакте» представила темную тему для мобильного приложения, сообщает пресс-служба компании. Как рассказали разработчики, обновление поможет пользователям защитить зрение в плохо освещенных местах.
Функция уже доступная для iOS, скоро обновление появится и для Android. Чтобы установить тему, нужно выбрать в настройках приложения пункт «Внешний вид».
Помимо этого соцсеть полностью перезапустила раздел «Закладки». Теперь записи, статьи, ссылки, видео, товары попадают в собственную категорию и вкладку «Все закладки». Публикации появятся в разделе, только если пользователь добавит их нажатием на кнопку «Добавить в закладки» или на знак звездочки, а записи с отметками «Нравится» теперь будут отображаться отдельно — в разделе «Понравилось» в ленте новостей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.