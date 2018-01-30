Сергей Шнуров написал стихотворение с критикой чиновников и священников
Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором он критикует чиновников и священников.
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Музыкант отметил, что человека украшает не ряса, а «бордель останется борделем, даже если в нем будут стоять иконы». Стихотворение он заканчивает строчкой «Храни же, Боже, жирные их рожи».
Ранее лидер группировки «Ленинград» пожалел президента в стихотворной форме. Филолог Светлана Друговейко-Должанская, заведующим отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков и композитор и музыковед Владимир Раннев рассказали нам о том, почему коллектив Сергея Шнурова — важнейшее культурное явление.
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