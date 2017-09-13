В Telegram появился стикерпак с петербургской лепниной

Портал «Карповка» создал стикерпак в Telergam с петербургской лепниной. В набор вошли городские барельефы, отражающие ту или иную эмоцию. Скачать стикеры можно здесь.

Ранее в Telergam появились стикеры с типично «петербургским» тюленем Петей, который с помощью букв алфавита своим видом показывает, как выглядят «уныние», «апатия», «высокомерие», «сарказм», «тлен» и другие понятия, характерные для мизантропов. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Художник превращает ностальгические фотографии в стильные татуировки

Все, что ты любишь делать в Интернете

Все, что ты любишь делать в Интернете

Пользователи сети высмеяли постер новой «Лары Крофт» с Алисией Викандер

«Телефон по цене Красноярска»: пользователи сети шутят про iPhone X

Ника Белоцерковская поздравила Максима Виторгана с 45-летием смешным видео

«Я календарь переверну»: Пользователи рунета отметили 3 сентября

«Неверный парень»: история самой скандальной мем-фотографии года