В Telegram появился стикерпак с петербургской лепниной

Портал «Карповка» создал стикерпак в Telergam с петербургской лепниной. В набор вошли городские барельефы, отражающие ту или иную эмоцию. Скачать стикеры можно здесь.

Ранее в Telergam появились стикеры с типично «петербургским» тюленем Петей, который с помощью букв алфавита своим видом показывает, как выглядят «уныние», «апатия», «высокомерие», «сарказм», «тлен» и другие понятия, характерные для мизантропов.