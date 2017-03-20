Упущенный жених (практически сбежавшая невеста!) сооснователь «ВКонтакте» и основатель Telegram Павел Дуров вместе с группировкой чемпионов по програмированию, ежегодно пополняемой ИТМО и матмехом СПбГУ, доказал: гики — это новый секс. Настолько новый, что еще не на всяком женском форуме найдешь обсуждение, как привлечь внимание того, для кого стандартные женские схемы куда менее интересны, чем микросхемы, а главный код для него не от домофона твоей квартиры, а бинарный. Найдя точку пересечения в виде сайта знакомств Topface, мы получили от его сооснователя Дмитрия Филатова подробный мануал по соблазнению гика.
Как соблазнить Павла Дурова?
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Дмитрий Филатов, основатель сервиса знакомств Topface
Гиков я знаю довольно много, да и я сам, видимо, к ним отношусь. Сразу к главному: если вы будете называть их (нас!) гиками, шансы понравиться этой элите молодежной интеллигенции будут примерно такие же, как у Николая Баскова в белом костюме на слете байкеров. Называть нас можно просто айтишниками, это куда безопаснее. В общем, теперь вы в курсе!
Важно понимать, что айтишники очень рациональны: вместо собственной машины — Uber, вместо гостиницы — Airbnb, а жилье покупают только совсем крепко прибитые огромными опционами к земле. Остальных же постоянно сманивают разные компании, повышая оклады и бонусы: хочешь не хочешь, будешь мобильным на таких дрожжах. В отношениях обычно аналогичная рациональность: спутница айтишника симпатична, практична и интересна в общении. Откровенная гламурность считается дурным тоном, так как все идолы айтишников не придают ей никакого значения: «Ролекс» у айтишника дурная примета — он, скорее всего, не настоящий (айтишник, а не «Ролекс»!).
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Команда СПбГУ, слева направо: Глеб Леонов, Станислав Ершов, Игорь Пышкин, Дмитрий Егоров, Алексей Гордеев и Андрей Лопатин.
Большинство представителей этого особого подвида людей довольно интровертны. Конечно же, есть и экстравертные особи, но их обсуждать неинтересно, так как они почти такие же, как нормальные люди. Интровертные же айтишники, во-первых, встречаются гораздо чаще, во-вторых, к ним точно нужен особый подход. И понимание их, ну скажем так, «особенностей». Начнем с того, что важно научиться спокойно относиться к их потребности побыть в одиночестве. Довольно частой потребности побыть в одиночестве. Если ваш избранник решил немного (ну часов пятнадцать-двадцать подряд) «покодить», поиграть в «Доту», CS или спьяну даже в «Танки» (кстати, надо обязательно выучить все эти слова, так как это прямой путь к сердцу айтишника — ну, кроме «Танков», конечно), надо дать ему это спокойно сделать. Найдите себе хорошее занятие на время этих приступов интровертности: почитайте самоучитель по программированию на C++, посмотрите все сезоны Silicon Valley или, в крайнем случае, родите ребенка. Это вас должно на некоторое время развлечь. Да и будет куда тратить свободные деньги вместо его азартных игр в форме инвестиций в сомнительные стартапы.
Кстати, про деньги — айтишник вообще-то айтишнику рознь. Программист в нашей иерархии гораздо выше тестера и почти всегда выше дизайнера, а продакт-менеджеры вообще фактически не айтишники, хотя они обычно сильно надувают щеки, считая себя начальниками, но увольняют в случае чего в первую очередь именно их. Ненадежные пассажиры, в общем. Конечно, лучше бы научиться по внешним признакам отличать успешного айтишника от начинающего, но это довольно сложно. Например, разница между человеком, сидящим в «Старбаксе» с макбуком с тачбаром и сидящим тут же с таким же точно макбуком без тачбара — это целая пропасть! Ну как объяснить разницу: это примерно как разрыв между сумками Chanel и Zara, так понятно объяснил? Или вот iOS-программист отличается в доходах от PHP-программиста раза в два-три. Хотя это уже перебор, согласен.
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Команда ИТМО, слева направо: Артем Васильев, Нияз Нигматуллин, Анатолий Шалыто, Максим Буздалов, Евгений Капун, Владимир Парфенов, Геннадий Короткевич, Борис Минаев, Павел Маврин и Андрей Станкевич.
Окей, есть вариант попроще: айтишника элементарно распознать в толпе других мужчин где-нибудь в «Ритце» по худи или футболке с именем известной IT-компании на груди (у меня есть пара таких, например). С ним легко завести разговор, сделав комплимент этому элементу его гардероба (они обычно уродские, и если уж он ее напялил, то, скорее всего, неравнодушен к ней!). Так вот если в ответ вы услышите: «Я работаю в этой компании», то знайте, что это джекпот — если он и правда работает в Google, Apple или Facebook (а других IT-компаний вы, скорее всего, просто не знаете), то зарабатывает, вероятно, столько, что на первую годовщину этой судьбоносной встречи (при прилежном следовании всем вышеописанным правилам) вы получите какой-нибудь быстрый автомобиль итальянской марки.
После услышанного пароля можете смело запрыгивать на него — он настолько обалдеет, что оклематься сможет только через пару дней, да и то если доберется до своего компьютера, чтобы сверить увиденное с топом любимого порносайта (тут уж вам надо не ударить в грязь лицом!).
Казалось бы, что это я все про материальное, но напоминаю, что айтишники рациональны, и они проще других обеспеченных мужчин относятся к тому, что женщине нужны деньги. По мнению многих авторитетных гуру из мира высоких технологий, очень скоро роботы сделают ненужными большинство современных специальностей и огромное количество людей останется без работы. Очевидно, что программисты, которым этих роботов придется программировать, продержатся дольше других. А в совокупности с тем, что наше поколение уже имеет реальные шансы застать время, когда люди начнут жить бесконечно долго за счет перехода медицины на новый уровень, вам, вероятно, понадобится надежный источник дохода в ближайшую тысячу лет. Поэтому учим словарь компьютерных терминов и ищем правильные худи с футболками!
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