Как соблазнить Павла Дурова?

Большинство представителей этого особого подвида людей довольно интровертны. Конечно же, есть и экстравертные особи, но их обсуждать неинтересно, так как они почти такие же, как нормальные люди. Интровертные же айтишники, во-первых, встречаются гораздо чаще, во-вторых, к ним точно нужен особый подход. И понимание их, ну скажем так, «особенностей». Начнем с того, что важно научиться спокойно относиться к их потребности побыть в одиночестве. Довольно частой потребности побыть в одиночестве. Если ваш избранник решил немного (ну часов пятнадцать-двадцать подряд) «покодить», поиграть в «Доту», CS или спьяну даже в «Танки» (кстати, надо обязательно выучить все эти слова, так как это прямой путь к сердцу айтишника — ну, кроме «Танков», конечно), надо дать ему это спокойно сделать. Найдите себе хорошее занятие на время этих приступов интровертности: почитайте самоучитель по программированию на C++, посмотрите все сезоны Silicon Valley или, в крайнем случае, родите ребенка. Это вас должно на некоторое время развлечь. Да и будет куда тратить свободные деньги вместо его азартных игр в форме инвестиций в сомнительные стартапы.

Кстати, про деньги — айтишник вообще-то айтишнику рознь. Программист в нашей иерархии гораздо выше тестера и почти всегда выше дизайнера, а продакт-менеджеры вообще фактически не айтишники, хотя они обычно сильно надувают щеки, считая себя начальниками, но увольняют в случае чего в первую очередь именно их. Ненадежные пассажиры, в общем. Конечно, лучше бы научиться по внешним признакам отличать успешного айтишника от начинающего, но это довольно сложно. Например, разница между человеком, сидящим в «Старбаксе» с макбуком с тачбаром и сидящим тут же с таким же точно макбуком без тачбара — это целая пропасть! Ну как объяснить разницу: это примерно как разрыв между сумками Chanel и Zara, так понятно объяснил? Или вот iOS-программист отличается в доходах от PHP-программиста раза в два-три. Хотя это уже перебор, согласен.