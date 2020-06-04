Создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров призвал правительство России отказаться от идеи блокировки мессенджера. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».
Павел Дуров призвал разблокировать Telegram ради комфорта 30 миллионов российских пользователей
Павел Дуров
Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру.
По словам Дурова, разблокировка Telegram позволит не только комфортно пользоваться мессенджером, но и могла бы «положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны». Опыт работы команды мессенджера на протяжении последних 6 лет доказал, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, подчеркнул Дуров.
«Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы», — добавил он.
Напомним, в июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ. Позже Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора. По словам Дурова, регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.
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