Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Дуров пишет, что последние два с половиной года разработчики компании трудились на платформой TON и криптовалютой Gram, чтобы разделить принципы децентрализации, которые впервые были применены в биткоине и Ethereum. Однако команда создателя «ВКонтакте» и Telegram хотела, чтобы их работа превосходила предыдущие криптовалюты по скорости и масштабируемости.

Дальнейшую работу проекта остановил американский суд. Он также сообщил, что решением суда было запрещено распространение криптовалюты Gram не только в США, но и по всему миру.

«Представьте, что несколько человек скинулись на разработку золотого прииска, чтобы затем разделить золото. Потом пришёл судья и сказал: “Эти люди вложили деньги для получения прибыли: они не хотят оставить золото себе, а планируют продать его другим людям. Поэтому им нельзя заниматься добычей”», — написал Дуров.

В открытом письме Павел Дуров отметил, что сегодня мир живет в «замкнутом круге», а его команда пыталась изменить эту ситуацию. Он также напомнил, что любые иные проекты, основанные на разработках TON или использующие эту аббревиатуру, не будут иметь отношения к Telegram.

Напомним, на запуск TON и собственной криптовалюты в начале 2018 года Telegram собрал на ICO $1,7 млрд. Среди инвесторов проекта отметились Юрий Мильнер и Роман Абрамович. Запуститься TON должен был 31 октября 2019 года, однако перед запуском на Telegram подала в суд Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Мессенджер обвинили в незарегистрированном размещении ценных бумаг и запретили выпуск Gran. Из-за судебных разбирательств запуск проекта был отложен, а инвесторам предложили либо забрать часть вложений, либо дождаться старта проекта.

Ранее Павел Дуров назвал семь причин, из-за которых «молодому поколению предпринимателей» не стоит переезжать в Кремниевую Долину. Основатель «ВКонтакте» и Telegram рассказал, что на подобный пост его вдохновил новый фильм Юрия Дудя, в котором многие знакомые Дурова предпочли «обойти острые углы и сконцентрировались на позитивных сторонах».

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