Facebook передаст данные о своих пользователях исследователям COVID-19

Представители социальной сети утверждают, что все данные будут собраны на уровне районов и городов. Это поможет составить интерактивную карту с актуальной информацией по COVID-19, которую впоследствии также можно будет использовать для сдерживания этой и будущих пандемий.

Уже сейчас Facebook представили три типа карт: первый показывает какова вероятность контакта между людьми в изучаемой области, второй — число самоизолировавшихся, третий — дружеские связи между пользователями.

У многих пользователей уже возникли сомнения в такой инициативе компании. На это повлияли скандалы с утечкой персональных данных с сайта facebook.com — тогда речь шла о почти семи миллионах человек. Однако недавно стало известно, что Google также делились геопозицией своих пользователей с исследователями COVID-19.

Ранее колонку о жизни в эпоху коронавируса и активной слежки властей за своими гражданами написал для «Собака.ru» соавтор Telegram-канала «С тентаклями» Олег Уппит. Он рассказал, как COVID-19 повлияет на наш взгляд на приватность и личные данные и будем ли мы так же спокойно относиться к передаче информации с камер домофонов, банковским операциям и биллингу телефонов после победы над заболеванием.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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