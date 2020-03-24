Петербуржцы создали чат-бота для «домашней вечеринки» на время карантина

«Почти разумный бот» @StayHomePartyBot рассказывает, «почему человеческим существам приходится оставаться дома», знакомит пользователя с другими участниками для общения по видеосвязи, а также просто помогает «развлечься и прокачаться» во время карантина.

Для начала бот задает несколько вопросов — в частности, есть ли у пользователя симптомы простудного заболевания. После анкетирования можно выбрать, чем заняться с собеседником — например, поесть или выпить кофе, устроить онлайн-коворкинг или обсудить карантин.

«Даже если ты не в группе риска, самоизоляция сегодня — лучший способ обезопасить пожилых. Постарайся не стать звеном в цепочке, транспортом для вируса. Мы собрали запасы еды и туалетной бумаги, моем руки, не трогаем лицо, работаем удаленно, выходим на улицу только при крайней необходимости. Не позволим самоизоляции и карантину отобрать у нас радость новых знакомств и общения! Человеку нужен человек, особенно в такое сложное время», — объясняет бот.

Помимо чат-бота в Telegram проект запустил специальный сайт #stayhomepartychallenge, где собраны рекомендации Всемирной организации здравоохранения, данные от СМИ и аналитических компаний о последствиях коронавируса, а также тематические статьи — о том, правда ли опасен Covid-2019, почему нужно оставаться дома, как быть в том случае, если не получается соблюдать карантин и приходится ходить на работу, что делать в нелегкое время пандемии малому бизнесу, как эффективно работать удаленно и другом.

Напомним, ранее петербуржцы из агенства shishki.collective запустили онлайн-бар Stay the Fuck Home Bar, где можно выпивать во время карантина и самоизоляции. Заведение поддерживает инициативу #StayTheFuckHome – призыв оставаться дома, чтобы не заразиться самому и не заражать других – и работает на платформе Whereby. «Новая Голландия: культурная урбанизация» также присоединяется ко всемирному движению #supportlocal, чтобы помочь бизнесу в период пандемии коронавируса. Проект будет регулярно рассказывать о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов — которые испытывают финансовые трудности из-за массового карантина.