На портале собраны сервисы Smartmed от МТС и Docdoc от «Сбербанка», видеосервисы ivi и Okko, развлекательные платформы от «Ростелекома», МТС, «Билайна», «МегаФона» и «ЭР-Телекома», такси и каршеринг от «Яндекса» и Mail.ru Group, доставка от «Яндекс.Лавки» и DeliveryClub. Дистанционное обучение запустили Учи.ру Inlearno, а 1С предоставила доступ к аудиокнигам из школьный программы по литературе и списку по внеклассному чтению.

Большинство сервисов бесплатные — в том числе подписка на «Яндекс.Плюс», «Академию.Арзамас», GeekBrains, «Кинопоиск HD», Premier, Boom от «ВКонтакте» и другое. На данный момент к проекту подключились более 60 сервисов, при этом каталог будет пополняться.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей и Государственный Эрмитаж. Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.