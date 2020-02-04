Российское отделение IKEA запустило проект «Домой с другом». На специальном разделе на сайте компании можно познакомиться с питомцами, которые нуждаются с хозяине — кошки и собаки из приютов, центров реабилитации, социальных проектов, фондов помощи и общественных организаций по защите животных.
IKEA в России запустила раздел с питомцами, которые ищут себе дом
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ГРЕТТА, Девочка, 6 лет. Фото со страницы проекта "Домой с другом"
В проекте участвуют все города, в которых находятся магазины компании — Петербург, Москва, Нижний Новгород, Омск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск, Самара и Екатеринбург. Под фотографией каждого питомца размещена анкета о нем — его имя, пол, и возраст. Кликнув на профиль, посетитель сайта попадает на страницу животного в приюте или организации, в которой оно содержится, где сможет получить больше информации. Когда питомец найдет себе дом, под его фото в новом разделе сайта IKEA появится примечание «уже дома».
«Мы очень ценим труд персонала и волонтеров, которые ухаживают за домашними животными в приютах. Однако мы также понимаем, что ничто и никто не заменит дом и любящего хозяина собаке или кошке. В продолжении акции «Домой с другом», прошедшей этой осенью в магазинах и на сайте IKEA, мы вместе с креативным агентством Instinct создали веб-страницу, которая поможет нашим покупателям узнать, каким животным нужен дом. Надеемся, что вскоре у них появятся хозяева, и вместе со своими питомцами они сделают жизнь дома еще лучше», — рассказала руководитель программы лояльности IKEA Family Юлия Автономова.
Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге появится третий шоппинг-молл «Мега». Он расположится неподалеку от Петергофа, между Красносельским шоссе и КАД, и получит название «Мега Новоселье». Магазин IKEA будет максимально интегрирован в шоппинг-молл, который представит собой двухуровневый комплекс площадью 48 тысяч квадратных метров и объединит корнеры международных брендов, российские федеральные сети, стартапы молодых дизайнеров и многозальный кинотеатр.
IKEA в Петербурге начнет принимать старую мебель. Ее переработают или отдадут нуждающимся. Ранее IKEA представила коллекцию роботизированной мебели для маленьких помещений Rognan. Компания также запустила проект «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектом квартир в типовых домах. Ранее стало известно, что новый магазин IKEA появится в Петербурге в 2020 году. А в феврале в Петербург из Москвы приехал поезд, в составе которого был вагон, полностью оформленный в стиле IKEA.
В марте IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции по использованию этих устройств. Вирджил Абло, Крейг Грин и другие мировые дизайнеры создали ковры (да-да!) для IKEA. А еще IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов. Д'оу! Теперь можно лежать на диване, как Гомер!
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