IKEA в России запустила раздел с питомцами, которые ищут себе дом

В проекте участвуют все города, в которых находятся магазины компании — Петербург, Москва, Нижний Новгород, Омск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск, Самара и Екатеринбург. Под фотографией каждого питомца размещена анкета о нем — его имя, пол, и возраст. Кликнув на профиль, посетитель сайта попадает на страницу животного в приюте или организации, в которой оно содержится, где сможет получить больше информации. Когда питомец найдет себе дом, под его фото в новом разделе сайта IKEA появится примечание «уже дома».

«Мы очень ценим труд персонала и волонтеров, которые ухаживают за домашними животными в приютах. Однако мы также понимаем, что ничто и никто не заменит дом и любящего хозяина собаке или кошке. В продолжении акции «Домой с другом», прошедшей этой осенью в магазинах и на сайте IKEA, мы вместе с креативным агентством Instinct создали веб-страницу, которая поможет нашим покупателям узнать, каким животным нужен дом. Надеемся, что вскоре у них появятся хозяева, и вместе со своими питомцами они сделают жизнь дома еще лучше», — рассказала руководитель программы лояльности IKEA Family Юлия Автономова.