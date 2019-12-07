Благотворительная организация «Ночлежка» запустила в группе во «ВКонтакте» Ботеньку – бота, который оперативно отвечает на сообщения подписчиков. Об этом сообщили сотрудники «Ночлежки».
«Ночлежка» запустила во «ВКонтакте» Ботеньку – бота, который оперативно отвечает на вопросы подписчиков
При этом Ботенька – не искусственный интеллект, он не способен «распознать ваш вопрос из голосового сообщения или поддержать дискуссию о глобальном потеплении». В обязанности бота входит предлагать кнопки меню, где будут представлены ответы на самые популярные вопросы: как и куда передать одежду, как помочь бездомному человеку, как получить помощь. А если не справится, вопрос будет направлен администратору.
Бота разработали в сервисе SmartBot. При этом владельцы конструктора предоставили «Ночлежке» бесплатный доступ к приложению. А еще бот хуманизирован — он может отчитать пользователя за нецензурную лексику или поблагодарить за неравнодушие, категорически отказаться делать репост или «роспись на стене».
Координатор проектов «Ночлежки» Екатерина Булгакова рассказала «Таким делам» о том, что бота запустили в тестовом режиме около двух недель назад. За это время он прошел несколько этапов тестирования. По ее словам, идея создать ассистента для «ВКонтакте» витала в «Ночлежке» уже давно.
Напомним, в конце ноября московский депутат обратилась к президенту с просьбой не допустить открытие «Ночлежки» в Москве. Автор письма также просит проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов.
Добавим, что первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А 15 октября благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева на Васильевском острове.
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