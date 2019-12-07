«Ночлежка» запустила во «ВКонтакте» Ботеньку – бота, который оперативно отвечает на вопросы подписчиков

При этом Ботенька – не искусственный интеллект, он не способен «распознать ваш вопрос из голосового сообщения или поддержать дискуссию о глобальном потеплении». В обязанности бота входит предлагать кнопки меню, где будут представлены ответы на самые популярные вопросы: как и куда передать одежду, как помочь бездомному человеку, как получить помощь. А если не справится, вопрос будет направлен администратору.