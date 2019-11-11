В канун Нового года в Петербурге откроют 10 новых елочных базаров

Торги в отношении 10 земельных участков, на которых разместятся елочные базары, проведет Комитет имущественных отношений Петербурга. По результатам аукционов с победителями на 5 лет будут заключены договоры на размещение торговых точек, в течение действия которых предприниматели смогут использовать предоставленные им участки для продажи елок.

На сегодняшний день заключено около 60 подобных договоров — таким образов в Петербурге появится порядка 70 елочных базаров, купить главный атрибут праздника на которых горожане смогут с 20 по 31 декабря.

Напомним, 1 ноября Петербург начали украшать к празднованию Нового года. В этом году в городе установят 61 искусственную елку, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. На проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления. Также власти города рассматривают возможность вернуть на Дворцовую «живую» новогоднюю ель. Решение должны принять петербуржцы — такую возможность им предоставят в 2020 году.

В грядущий сезон праздников петербуржцев, предпочитающих провести длинный уикенд за ближайшей границей, также просят заранее планировать подачу документов на получение финской визы — документы могут производиться дольше обычного из-за увеличенного спроса.