На новых станциях метро «Дунайская» и «Проспект Славы» петербуржцы заметили очередные протечки

Напомним, 1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории. Далее запуск новых станций переносили дважды — на 1 сентября и 5 сентября. Однако пассажиров так и не пустили на «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары», объяснив это тем, что безопасность жителей важнее. «Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы», — заявил Александр Беглов.

30 сентября Ростехнадзор завершил проверку готовности трех новых станций петербургского метрополитена. Ранее выявленные нарушения заказчик устранил. На следующий день, 1 октября, служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод нового участка подземки в эксплуатацию. По прогнозам, новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев — в том числе жители Колпина.

3 октября состоялась торжественная церемония открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На событии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов — он перерезал красную ленту, что и ознаменовало ввод станций в эксплуатацию пассажирами. Но на этом «сюрпризы» не закончились: спустя полтора часа после запуска станций на «Дунайской» начала протекать крыша вестибюля. После в метрополитене Петербурга объяснили, почему произошла протечка. По словам представителей подземки, «водопад» стал причиной ошибки сотрудников — они «слили воду в не предназначенное для этого место».



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