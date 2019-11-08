В оранжерее Таврического сада вновь отключили отопление. Коллекция растений находится под угрозой гибели

В начале октября сотрудники оранжереи Таврического сада уже били тревогу относительно сохранности зеленой коллекции — тогда помещение не отапливалось 4 дня — с 4 по 7 октября. От холодов спасались обогревателями, горячим кофе и сокращенным режимом работы. «В то время, как на Виленском образовалась царь-дыра в асфальте, величиной с Камаз, у нас отопление так и не включили. Немного жаль, что выборы прошли раньше начала отопительного сезона. Получается так, что коммунальщики могут уже и не стараться», — рассказали сотрудники.

Сегодня днем в распоряжении «Собака.ru» оказалось письмо сотрудников Таврического сада, в котором они просили о помощи — 6 ноября отапливание помещений оранжереи вновь прекратилось. «Вот уже несколько дней коммунальные службы бездействуют, а коллекция растений находится под угрозой по причине халатного отношения администрации Центрального района. Нами составлены письма и оповещены все службы, но все говорят, что это не их зона ответсвенности», — говорится в письме.

Аналогичная информация появилась и в официальном сообществе оранжереи. «Сегодня оранжерея и кафе работают до 16:00, потому что температура опускается все ниже. В данный момент мы готовы сообщить, что наша коллекция растений находится под угрозой. Коммунальные службы бездействуют», — пишут сотрудники. Вступились и петербургские активисты. «Нельзя допустить, чтобы здание с уникальными растениями превратилось в мертвую пустыню. Да, мы понимаем, что вы не можете разобраться, кто все же ответственен за трубу теплоснабжения, которая в очередной раз «сломалась». Учтите, в таких случаях вопрос нужно решать срочно, а не выяснять, кто балансодержатель», — пишут активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

В администрации Центрального района сообщили, что вопрос взят под их контроль.