Власти Петербурга планируют повысить стоимость проезда по «Подорожнику» на 8%

О том, что рост тарифов на проезд в общественном транспорте Петербурга для обладателей «Подорожника» и Единой карты петербуржца может составить 5-8%, рассказал губернатор города Александр Беглов в эфире 78.ru. В случае, если повышение произойдет, стоимость поездки увеличится с 26 или 45 рублей до 39 и более 48,5 рублей. Но это не точно — как отмечает губернатор, правительство пока не приняло окончательное решение по данному вопросу, и итоговая стоимость тарифов все еще обсуждается.

Последний раз увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга происходило в 2017 году. С 1 января стоимость жетона возросла с 35 до 45 рублей, а билеты на проезд в наземном транспорте — с 30 до 40 рублей. В 2018 году перевозчики также планировали поднять стоимость на 2 рубля, однако в декабре 2019 года Смольный принял решение сохранить прежние тарифы.

Напомним, в августе Смольный планировал увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в среднем на 2-3 рубля — с 40 до 42 рублей в наземном и с 45 до 48-50 рублей в метрополитене. В начале октября плановая стоимость проезда увеличилась уже на как минимум 5 рублей и выше. Такая необходимость обусловлена тем, что жетоны и талоны на одну поездку приобретаются в основном туристами — субсидировать их из городского бюджета «нет оснований». Позже губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил необходимость повысить стоимость проезда в общественном транспорте.