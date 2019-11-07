В Петербурге обсуждают реформу, в рамках которой к лету 2020 года будет отменена 271 маршрутка. «Собака.ru» разобралась в нововведениях – зачем они нужны и как скажутся на городе, а также обсудила с экспертом проблемы транспорта и возможные пути их решения.
Отмена 270 маршруток в Петербурге: зачем это нужно, к чему приведет и как коснется даже пешеходов
Зачем нужно отменять маршрутки?
Это связано с тем, что транспорт и перевозчики по всей стране должны соответствовать федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». Он принят в 2015 году, срок его исполнения – 2020 год. «Фонтанка» в 2015 году писала, что в связи с этим законом город больше не сможет устанавливать верхнюю планку цены проезда в маршрутках и опасается резкого скачка стоимости.
Какие маршрутки будут отменены?
Сейчас их в городе около 660, останется немногим больше половины. Власти объявили об отмене 271 маршрутки. Полный список маршруток, подлежащих отмене, можно увидеть здесь.
Чем заменят маршрутки?
Вместо них появится 97 маршрутов автобусов, их список можно найти здесь.Также их можно увидеть на карте. К использованию с 15 июля 2020 года будут допущены только транспортные средства, приобретенные не позднее 1 января 2018 года, все они будут приспособлены для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. Также в городе обещают сделать 590 новых остановок.
Чиновники признают, что теперь многим горожанам придется делать дополнительную пересадку: «Если сегодня человек доезжал из точки А до точки Б без пересадок, то [в обновленной сети] есть небольшой процент маршрутов, где будет вынужден в следующем году делать пересадку. Мы предусматриваем единую разовую оплату. То есть мы платим один раз, но доезжаем до нужной точки с пересадкой».
Что думают горожане по поводу реформы?
Петицию против реформы на change.org подписали 3 700 человек. В ней, в частности, говорится: «По проведенным с жителями города встречам уже понятно, что понимания у самих чиновников, как пройдет реформа нет. И вместо привычных жителям маршрутов наземного транспорта предлагают ехать на метро, с пересадками или другими, в теории, удобными маршрутами. Ни компьютерного моделирования, ни пилотных районов не введено. Для реформы не готовы ни остановки, ни выделенные линии, новые автобусы тоже не куплены и вряд ли даже заказаны. Не готовы и жители».
Во сколько городу обойдется реформа?
«Фонтанка» писала, что транспортная реформа обойдется городу в 23 млрд рублей. Комитет по транспорту уже заявил о возможном подорожании жетона до 60 рублей.
Мнение транспортного эксперта
Ярослав Селиверстов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории интеллектуальных транспортных систем Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН:
«У нас четко прописан порядок изменения и отмены маршрутов. Основаниями для нововведений могут быть снижение или увеличение спроса, техническое состояние дорог, дублирование одних маршрутов другими. Но любая реформа, которая касается каждого жителя Петербурга, должна быть основана на серьезных исследованиях. О наличии таковых мне ничего не известно. При чем в городе есть инструмент для их проведения: все транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС (по крайней мере должны). То есть вся информация о перемещениях автобусов и маршруток есть, можно оценить средние интервалы, время ожидания, интенсивность движения на различных участках.
Результаты этих исследований должны быть опубликованы и представлены горожанам. Если все 270 маршрутов коммерческого транспорта не соответствуют каким-то требованиям, то должны быть данные по каждому из них в отдельности, критерии оценки. Только так реформа может восприниматься как благо.
Сейчас же кажется, что есть вероятность, что в какой-то момент человек подойдет к остановке и вместо привычных 5 минут будет ждать полчаса. Важно, чтобы город осторожно подходил к изменениям. Если люди будут опаздывать на работу на 40 минут, общая социальная напряженность будет неизбежно расти – те, кто может себе это позволить, будут пересаживаться в автомобили, пробок будет больше, конфликтов – тоже».
Почему в Петербурге особенно важно развивать комфортный общественный транспорт
«Город развивается, количество автомобилей в нем растет. На 2017 год их было порядка 2,4 млн, а на начало 2019 эта цифра выросла минимум на 10%, то есть около 2,7 млн. По темпам автомобилизации Петербург обогнал Москву – у нас на 1000 человек приходится 317 автомобилей. Сейчас в часы пик средняя скорость составляет порядка 8 км/ч – это предельно низко и порождает конфликты. Если автомобилей будет становиться больше, эта цифра станет еще меньше.
Поэтому городу необходимо, чтобы люди отказывались от автомобилей, но они не будут это делать, если общественный транспорт не будет комфортным. А у нас качество обслуживания в нем не растет, потому что постоянно увеличивается количество пассажиров. Необходимо, чтобы автобусы были быстрыми, регулярными, с Wi-Fi, возможностью зарядить телефон и свободными местами».
Чем плохи и хороши маршрутки
«Маршрутки удобны людям, потому что они останавливаются по руке – человеку не нужно идти до остановки, он может выйти где угодно. Возможно, их хотят отменить, потому что они не соответствуют требованиям по информационному обеспечению, доступности для людей с ограниченными возможностями, количеству квадратных метров на человека или сидячих мест, экологичности. Но в таком случае необходимо вводить новые стандарты и публиковать их. Если кто-то не соответствует им, то уйдет с рынка – но не потому что мы их запрещаем, а потому что не выдерживает конкуренцию по сравнению с более ответственными перевозчиками».
Почему траты на проведение транспортной реформы нельзя перекладывать на плечи горожан
«Транспортные услуги – это траты первой необходимости, без них жить невозможно. Поэтому цены на проезд должны соответствовать не средней, а минимальной зарплате в городе. Нельзя повышать цены, если зарплата у людей не выросла. Так мы снова увеличиваем социальную напряженность. Новая реформа обойдется городу в огромную сумму – необходимо оборудовать остановки, закупать автобусы. Но нельзя перекладывать это на плечи горожан».
Как менее комфортная система общественного транспорта коснется тех петербуржцев, которые ходят пешком
«От увеличения количества автомобилей страдает экология, а соответственно и здоровье людей. Незаметные невооруженным глазом мелкодисперсные частицы – продукты износа двигателя, асфальта, покрышек – наносят вред организму человека, вызывают легочные и онкологические заболевания. Люди ходят по Шанхаю и Пекину в масках для защиты именно от них. Учитывая, что у нас почти нет деревьев в городе, а уже имеющиеся зеленые зоны отводят под строительство, это особенно опасно и влияет на качество жизни пешеходов, людей, которые стоят на автобусных остановках, и тех, кто перемещается на индивидуальном транспорте. Это отдельно должно обсуждаться при создании новых стратегий».
В чем причина транспортного коллапса в Петербурге
«Главная причина пробок в Петербурге сегодня – это нерациональная жилищная застройка. Мы должны переходить к планированию структуры городских кварталов, подразумевающее пространство для всех видов транспорта: в том числе индивидуальных вроде самокатов, велосипедов и сегвеев, автобусов, автомобилей. А сейчас у нас в любые свободные пятна втыкают многоэтажки – и не думают ни о парковках, ни о плотности населения квартала. Если комитеты действуют разрознено и между собой ничего не согласуют, достичь целей, заявленных в транспортной стратегии, невозможно. Проблема транспорта в Петербурге стоит очень остро, и если не приступить к снижению плотности застройки, никакие реформы не помогут и даже спустя годы умные технологии ситуацию не исправят.
Важно, чтобы город внедрял научные результаты в свою экономику – но в комитетах находятся чиновники, а не специалисты. Из-за этого, несмотря на то, что качественные научные работы у нас есть, люди получают транспортные услуги вчерашнего дня».
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