Отмена 270 маршруток в Петербурге: зачем это нужно, к чему приведет и как коснется даже пешеходов

Зачем нужно отменять маршрутки?

Это связано с тем, что транспорт и перевозчики по всей стране должны соответствовать федеральному закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». Он принят в 2015 году, срок его исполнения – 2020 год. «Фонтанка» в 2015 году писала, что в связи с этим законом город больше не сможет устанавливать верхнюю планку цены проезда в маршрутках и опасается резкого скачка стоимости.

Какие маршрутки будут отменены?

Сейчас их в городе около 660, останется немногим больше половины. Власти объявили об отмене 271 маршрутки. Полный список маршруток, подлежащих отмене, можно увидеть здесь.

Чем заменят маршрутки?

Вместо них появится 97 маршрутов автобусов, их список можно найти здесь.Также их можно увидеть на карте. К использованию с 15 июля 2020 года будут допущены только транспортные средства, приобретенные не позднее 1 января 2018 года, все они будут приспособлены для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. Также в городе обещают сделать 590 новых остановок.

Чиновники признают, что теперь многим горожанам придется делать дополнительную пересадку: «Если сегодня человек доезжал из точки А до точки Б без пересадок, то [в обновленной сети] есть небольшой процент маршрутов, где будет вынужден в следующем году делать пересадку. Мы предусматриваем единую разовую оплату. То есть мы платим один раз, но доезжаем до нужной точки с пересадкой».

Что думают горожане по поводу реформы?

Петицию против реформы на change.org подписали 3 700 человек. В ней, в частности, говорится: «По проведенным с жителями города встречам уже понятно, что понимания у самих чиновников, как пройдет реформа нет. И вместо привычных жителям маршрутов наземного транспорта предлагают ехать на метро, с пересадками или другими, в теории, удобными маршрутами. Ни компьютерного моделирования, ни пилотных районов не введено. Для реформы не готовы ни остановки, ни выделенные линии, новые автобусы тоже не куплены и вряд ли даже заказаны. Не готовы и жители».

Во сколько городу обойдется реформа?

«Фонтанка» писала, что транспортная реформа обойдется городу в 23 млрд рублей. Комитет по транспорту уже заявил о возможном подорожании жетона до 60 рублей.