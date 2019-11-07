Из интервью для «Собака.ru»:

Васильевский остров – это университетская мекка, здесь 33 вуза, соответственно много студентов, которые, как мы рассчитываем, будут регулярно у нас бывать. Здание очень близко к метро – всего четыре минуты пешком. Да и вообще Васильевский остров сейчас переживает эпоху ренессанса – долгое время он оставался деревней в центре города, приличных ресторанных проектов и мест для досуга не было. А с появлением съезда на ЗСД, активной стройкой и соответственно молодых людей, которые поселились в новых ЖК, открытием Севкабель Порта, Васильевского рынка, лодка недоверия к ВО начала раскачиваться. Статус острова явно меняется – мы тоже внесем в это свою лепту.