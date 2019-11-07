Уже скоро на 8-ой линии Васильевского острова, 25 открывается новое общественное пространство «Линии». На шести этажах здания общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров расположатся коворкинг «Практик», фуд-маркет, магазины локальных дизайнеров, бьюти-станции, образовательный кластер, спортивная секция и пассаж — под стеклянной крышей. «Собака.ru» показывает первые фотографии пространства.
Появились первые фотографии пространства «Линии» на Васильевском острове. Посмотрите, как оно выглядит
Владимир Дорофеев, исполнительный директор проекта
Васильевский остров – это университетская мекка, здесь 33 вуза, соответственно много студентов, которые, как мы рассчитываем, будут регулярно у нас бывать. Здание очень близко к метро – всего четыре минуты пешком. Да и вообще Васильевский остров сейчас переживает эпоху ренессанса – долгое время он оставался деревней в центре города, приличных ресторанных проектов и мест для досуга не было. А с появлением съезда на ЗСД, активной стройкой и соответственно молодых людей, которые поселились в новых ЖК, открытием Севкабель Порта, Васильевского рынка, лодка недоверия к ВО начала раскачиваться. Статус острова явно меняется – мы тоже внесем в это свою лепту.
Ранее представили общественного пространства «Линии» рассказали «Собака.ru», кто станет первыми резидентами фудмаркета на территории бывшей типографии. Среди них — сайд-проект пицерии Camorra от команды AF Brew, ресторан The Kitchen, филиал азиатского бистро Kuta Bar, ближневосточный стрит-фуд Middle-East и кафе «Есть Орех». Всего на 6 500 квадратных метров разместится 9 ресторанов, 18 магазинов и шоурумов, 6 салонов красоты и 6 арендаторов на этаже «Образование» и один коворкинг.
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