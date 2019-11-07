«Металлодекор крыльца был демонтирован в 2018 году, реставрировался в условиях мастерской. Ни одна из металлических фигур грифонов на колоннах не сохранилась, они воссозданы на основе аналогов, размеры фигур определены по сохранившимся крепежным элементам. В 2019 году выполнена реставрация крыльца: поверхность известнякового цоколя расчищена воздушно-абразивным методом, удалены биопоражения, восполнены утраты, нанесена защитная пропитка», — говорят в КГИОП.

В настоящий момент Подростково-молодежному центру «Петроградский» поручено разработать проект ремонта, реставрации и приспособления здания для современного использовани под Центр Искуссв.

Участок земли у Каменноостровского моста был передан во владение графу Кушелеву-Безбородко при царствии Павла I — тогда на территории развернулись работы по созданию загородной дачи-усадьбы с большим пейзажным парком. В 1848 году участок приобрел российский лесопромышленник и меценат Василий Федулович Громов, после чего в 1850-х годах архитектором Георгием Винтергальтером был построен новый двухэтажный дом. Садово-парковое наполнение выполнил архитектор Алексей Горностаев — он возвел в саду оранжереи, устроил гроты, фонтаны, беседки и каменную террасу с лестницей у пруда.

После смерти Громова в 1870 году дача принадлежала разным владельцам. В начале 1890-х годов здесь жил литератор Иероним Ясинский, у которого часто бывал Антон Павлович Чехов, в 1894 году бывший участок Кушелева-Лопухина-Громова приобрел крупный банкир Федор Алферов. В 1926 году Лопухинский сад был переименован в Сад клуба Союза рабочих государственных учреждений имени Дзержинского, в 1939 году в здании расположился Дом пионера и школьника, тогда же в перестроенном двухэтажном служебном корпусе, примыкающем к даче, находилась опытная станция Ленинградского телецентра.