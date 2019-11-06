На главной сцене и перед ней в этом году появится обогреваемая зона отдыха со столиками и стульями, попасть в которую можно будет прямо с катка — не снимая коньков. Там можно попробовать горячие трдельники, голландские стропвафли с карамелью и согревающие напитки. В обогреваемой зоне также можно дождаться начала сеанса, пока специалисты подготавливают покрытие катка — в этом году перерывы между ними составят один час.

Еще одной новинкой сезона станет уличный киоск от pop-up-проекта ресторана «Кококо» Матильды Шнуровой. Пока заведение готовится к переезду в новый корпус «Дом 12», Игорь Гришечкин и его команда будут готовить традиционные русские супы в современной интерпретации — щи, уху, грибной суп с перловкой и куриный суп с лапшой. Основное место в меню займут сосиски собственного производства — говяжьи с тушеной капустой и вареные вайсвурст в бриоше со сладкой горчицей, жаренные на гриле.

Купить билеты можно в киоске в конце аллеи, а переобуться и оставить вещи — в крытой галерее. Напрокат доступны прогулочные и фигурные коньки от 25-го до 47-го размеров, а также бесплатные тренажеры для тех, кто неуверенно держится на льду. Открытие нового сезона катка в Новой Голландии состоится 16 ноября — в этот день на большой сцене выступит немецкий электронный музыкант Khan of Finland и голландский диско-дуэт Kraak & Smaak Soundsystem.

Напомним, в декабре также откроется «Каток у моря» в «Севкабель Порту». И он станет в два раза больше, чем в прошлом году — одновременно на площадке, которая откроется с на площади с другой стороны «Цеха», одновременно смогут кататься 300 человек. Показываем (и достаем с антресоли коньки!).