В это воскресенье, 3 ноября, дому купца первой гильдии И. В. Галунова вернули отреставрированные узорчатые ограды балконов. Об этом сообщает «Центральный район за комфортную среду обитания». Их установили утром с помощью грузоподъемного крана.
На фасаде доходного дома Галунова установили отреставрированные ограды балконов
В комментариях петербуржцы обрадовались «позитивным переменам в доме Галунова» и отметили, что ждут полного окончания реставрационных работ.
Добавим, что строительство доходного дома Галунова длилось с 1877 по 1880 год. Проект здания был разработан архитектором Ивановом А.В. Дом находится в центре города, на проспектах Невский, Бакунина и Дегтярной улице и принадлежал купцу первой гильдии, потомственному почетному гражданину Галунову И.В.
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