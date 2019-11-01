Страдать от обильных осадков россиянам этой зимой не придется — показатель будет близок к обычным значениям. За исключением юга европейской части России, где может наблюдаться их дефицит, и Западной Сибири — где возможен их избыток. «В целом, да, зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Розовая зима» — неформальный термин, который используется для характеристики погоды около или выше нормы. Сам Вильфанд выступает против использования подобных эпитетов. «Иногда метеорологи стремятся подыграть журналистам. У меня негативное отношение к таким прилагательным. Нужно говорить все-таки на определенном языке, профессиональном», — добавил синоптик.

Напомним, после первого снегопада, прошедшего в начале недели, власти Петербурга проверили готовность коммунальных служб к зиме. На сегодняшний день в городе не хватает уборочной техники — из 471 закупленной единицы на баланс приняты лишь 214. Зато уже сегодня Петербург начали украшать к празднованию Нового года. Декор будет постепенно появляться на опорах освещения, кустарниках и деревьях, фонтанах, фасадах зданий и площадях, а особое внимание уделят окраинам и главным пешеходным зонам — таким как «семимостье» и Северная площадь.