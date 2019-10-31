Уикенд в Петербурге с 31 октября по 4 ноября

2-4 ноября Большой театр кукол

«БТК-фест»



Фестиваль Большого театра кукол пройдет уже в шестой раз. Правда, по независящим от организаторов причинам, его продолжительность пришлось сократить до одного уикенда. Итальянские оперные певцы из Il Dottor Bostik изобразят «Аиду на блюде». Бумажного Кафку, то есть спектакль Paperwork, привезет голландская команда Between Two Hands. Влюбивший в себя и зрителей, и критиков Матиа Сольце расскажет каково же это – «Быть Дон Кихотом». Алексей Лелявский ревизует пушкинские «Маленькие трагедии». Еще обещают постановку Ивана Пачина («Творческое объединение 9») и французский «Тысячелистник» от Compagnie Areski. Откроется программа премьерной «Чайкой» Ивана Латышева.