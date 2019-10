Уикенд в Петербурге с 31 октября по 4 ноября

3 ноября 20:00 «А2»

Концерт The Rasmus



Финские рокеры The Rasmus приедут в Петербург в честь 15-летия своей самой знаменитой пластинки Dead Letters. Поэтому слушателей ждут только проверенные хиты – In the Shadows, First Day of My Life и многие другие. Разогревать поп-металистов будет столичная команда TattooIN.