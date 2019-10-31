Масштабный перфоманс-инсталляция Геббельса «Все, что произошло и могло произойти», эротическая драма с Александром Палем «Верность» в прокате, а также концерты «АИГЕЛ», Гречки, Эрики Лундмоен и «Макулатуры» – как провести длинные выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 31 октября по 4 ноября
29-1 октября-декабря
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Театральный художник и живописец Надежда Эверлинг в суровые 1990-е цитировала Энди Уорхола и Дэвида Хокни в полотнах-коллажах из тканевых обрезков и жестяных пивных банок. Среди ее героев — ярко-розовый Джеймс Бонд, похожий на Элвиса Пресли, Будда и простые сельские женщины.
29-1 октября-декабря
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Имя художницы Пелагеи Шуриги практически забыто, а зря. Она училась у авангардистов в 1920-е, в период расцвета соцреализма разрабатывала архаическую эстетическую линию в скульптуре, затем создавала забавные статуэтки и посуду на Ленинградском фарфоровом заводе. На выставке покажут как портреты конца 1910-х годов в духе Матисса и немецких экспрессионистов, так и пляжную фарфоровую серию времен оттепели.
31-2 октября-ноября
19:00
Музей стрит-арта
Хедлайнер октября (и начала ноября) Театральной Олимпиады – масштабный проект Хайнера Гёббельса «Все, что произошло и могло произойти». Это одновременно и перформанс-описание 120 лет европейской истории с участием 17 актеров и музыкантов, и мультимедийная инсталляция.
31 октября
19:00
БДТ
На фестиваль главной театральной премии страны «Золотая маска» из столичного Театра Наций приедет «Иванов» в постановке Тимофея Кулябина. Режиссер не заставил Евгения Миронова, Чулпан Хаматову, Игоря Гордина и Елизавету Боярскую, как в его знаменитой версии «Трех сестер» для новосибирского «Красного факела», общаться на жестовом языке, а актуализировал пьесу через перенесение ее обстоятельств 120-летней давности в настоящие место и время.
с 31 октября
Феминистское окончание саги про Терминатора. Сара Коннор стала охотницей на роботов-убийц и должна вновь спасти мир. И да – Арнольд Шварценеггер в фильме тоже появится.
с 31 октября
Свободная от предрассудков эротическая драма о настоящей близости. Акушерка-гинеколог Лена замечает, что ее муж Саша, актер театра, к ней охладел. «Верность» — вторая полнометражная картина Нигины Сайфуллаевой, автора «Как меня зовут». На экране харизматичный Александр Паль, который фантастически не похож на себя в уже знакомых нам ролях, удивительно тонкая актриса Евгения Громова, масса красиво снятых откровенных сцен и солнечный Калининград.
с 31 октября
Свою черно-белую картину Андрей Смирнов посвятил Александру Гинзбургу — одному из первых советских диссидентов. В Москву конца 1950-х на стажировку приезжает французский студент Пьер Дюран. В столице он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским.
с 31 октября
Мастер докудрам Кен Лоуч рассказывает историю семьи шофера в службе доставки Рикки. После кризиса 2008 года он работает по 14 часов, чтобы свести концы с концами.
31-4 октября-ноября
19:30
СК «Юбилейный»
В СК «Юбилейный» с 31 октября по 4 ноября гостит ледовое шоу по мотивам сказочной поэмы Пушкина. Людмилу играет Татьяна Навка, совмещающая соцроль актрисы и генпродюсера постановки. Удивлять она будет не только лутцами и тулупами, но сценографией: обещают огромную голову, сверкающие огнем мечи, летающих над ареной артистов, 3D-проекции, а также световые и пиротехнические эффекты. В мюзикле на льду также задействованы фигуристы Виктор Петренко, Александр Смирнов, Юко Кавагути, Петр Чернышев. Ведущие музыкальные партии озвучили Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила) и Александр Панайотов (Руслан).
31 октября
19:30
«Лендок»
В четверг историк моды Мэган Виртанен расскажет на «Лендоке», как делается бизнес на здоровом питании и кому это выгодно. После лекции покажут документальный фильм «Сахар» о том, как молодой австралиец решил есть только «полезную еду».
31 октября
20:00
Центре мультимедиа Русского музея
Независимый «театр post» постоянно умудряется находить новые источники для своих спектаклей. В прошлом году это были тексты древних берестяных грамот. В этом сезоне первая премьера – об эффекте параллелизма в эволюции. Поделенные на две группы зрители окажутся в разных пространствах, где пройдет одно и то же действие. Созданная в игровой форме модель разных территорий позволит исследовать феномен параллелизма. Для работы над спектаклем режиссер Андрей Слепухин привлек серьезные научные силы – доктора биологических наук Александра Маркова и кандидата биологических наук Станислава Дробышевского.
31 октября
20:00
пространство KOD (ул. Комсомола, 2)
На этот раз фестиваль научного стендапа пройдет в Хэллоуин, поэтому зрителей ждут пугающие темы: про насекомых-киборгов, экстремальный космос и редактирование генома. Подробнее здесь.
31 октября
20:00
MOD
Самая депрессивная и талантливая рэп-группа России выступит в четверг в клубе MOD. В туре «Последний друг» бэнд Евгения Алехина объездил 42 города – это наиболее масштабные гастроли в их истории.
с 31 октября
Harvest
С четверга в ресторане Harvest гостит Никос Бакулис – лучший бартендер Греции 2011 года по версии Diageo Reserve World Class и совладельца афинского бара The Clumsies, в этом году занявшего 6 место в рейтинге World’s 50 Best Bars. Он составит коктейльную карту из локальных продуктов.
31 октября
20:00
Главный штаб
В Главном штабе Эрмитажа в четверг покажут «Вечер балета» на музыку Олега Каравайчука. Музыка композитора оказалась близка хореографу Рою Ассафу, поставившему несколько одноактных спектаклей. В них исполнят партии балетные звезды Ирина Перрен и Марат Шемиунов.
1-5 ноября
киноцентр «Родина»
В пятницу в Петербурге стартует XIV Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». Откроет показ картина «Почти человек» датского режиссера Йеппе Ренде – как выжить и сосуществовать с искусственным интеллектом в нем рассказывает актер и писатель Стивен Фрай. Также в программе – картина о ежедневной рутине космонавтов на борту МКС «16 восходов солнца» Пьера-Эммануэля Ле Гоффа, «Правда о роботах-убийцах» Максима Поздоровкина и многие другие. Вход на конкурсные и внеконкурсные показы свободный по предварительной регистрации. Подробности здесь.
1-4 ноября
«Аврора»
В кинотеатре «Аврора» в пятницу стартует ретроспектива главных шедевров Чарли Чаплина. На большом экране можно увидеть «Огни большого города», «Малыша», «Великого диктатора» и «Новые времена».
1-2 ноября
19:00
Александринский театр
Ранняя пьеса Брехта у нас стала известной благодаря спектаклю Юрия Бутусова в московском Пушкинском театре. Тем интереснее, как ее увидел молодой соотечественник немецкого драматурга Кристофер Рюпинг.
1 ноября
20:00
«Морзе»
В пятницу в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» выступит Ishome — музыкальный проект Мирабеллы Карьяновой, одной из главных героинь российской электронной сцены. Среди ее поклонников – и посетители рейвов, и ценители авангарда. Например, композитор Игорь Вдовин и диджей Нина Кравиц. На концерте также презентуют первый официальный мерчендайз Ishome — шапки и худи с рисунками Миры.
1 ноября
20:00
«Аврора»
Рэпер Александр Степанов (ака ST) недавно выпустил новую пластинку «Поэт дуэт» — с участием музыкантов от Михаила Шуфутинского (да-да) до Жени Мильковского. Ее он и представит на концерте в пятницу. Правда, без участия автора нетленки про 3 сентября.
1 ноября
20:30
«Севкабель Порт»
Спектакль Максима Фомина на основе фотопроекта Ольги Бушковой «Как я пыталась уговорить своего мужа завести детей» и текста, в который вошли дневниковые записи и расшифровки диалогов молодой пары из Ростова, эмигрировавшей в Швейцарию. ««Я всегда мечтала быть матерью. Мой муж всегда приводил рациональные аргументы против. Ключевой его аргумент: женщина рискует превратиться в домохозяйку, если родит, до того, как состоится профессионально. В конце концов, мы заключили соглашение: если я докажу ему, что я — фотограф, он согласится завести детей. На мастер-классе Алекса Майоли я начала делать проект о том, что мечтаю стать матерью. Этот проект сейчас закончен и оформлен, как фото-книга "Как я пыталась убедить моего мужа завести детей"».
1-4 ноября
Василеостровский рынок
Посетить Василеостровский рынок на этих выходных можно сразу по нескольким причинам. Во-первых, съесть яйцо бенедикт (скрэмбл, пашот etc.) от проекта Eggsellent. Во-вторых, закупиться сыром, помидорами и рыбой на наконец-то открывшейся продуктовой части рынка.
1 ноября
23:00
Blank
В пятницу в Blank пройдет вечеринка при участии команды the Volks. В программе — автор записанной в реальном времени электроники Мааян Нидам, мастер экзотики и экспериментального хауса Edward и легенда румынского минимала Rhadoo. Также свои сеты исполнят швед Velv.93, российские артисты София Родина, Module Werk, Vlada и Andrey Zots.
2-3 ноября
«Ленэкспо»
В субботу в Петербурге стартует фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон: Хэллоуин». Темой этого года стали бродячие цирки. В программе – схватки с зомби, детективный квест, акробатическое шоу, тематические игры, VR-аттракционы, кинопоказы и ночная вечеринка. Все, что вы хотели знать о косплее и Дне всех святых, но боялись спросить. Подробности здесь.
2-4 ноября
Большой театр кукол
Фестиваль Большого театра кукол пройдет уже в шестой раз. Правда, по независящим от организаторов причинам, его продолжительность пришлось сократить до одного уикенда. Итальянские оперные певцы из Il Dottor Bostik изобразят «Аиду на блюде». Бумажного Кафку, то есть спектакль Paperwork, привезет голландская команда Between Two Hands. Влюбивший в себя и зрителей, и критиков Матиа Сольце расскажет каково же это – «Быть Дон Кихотом». Алексей Лелявский ревизует пушкинские «Маленькие трагедии». Еще обещают постановку Ивана Пачина («Творческое объединение 9») и французский «Тысячелистник» от Compagnie Areski. Откроется программа премьерной «Чайкой» Ивана Латышева.
2-3 ноября
19:00
Новая сцена Александринского театра
Под финал Театральная Олимпиада выдает настоящие эксклюзивы. Так, в Петербурге приедет постановка британца Саймона Макберни «Опасная жалость». Когда-то режиссер ставил в Лондоне «Мастера и Маргариту», но для российских гастролей выбрал классику австрийскую – переосмысление романа «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга.
2-3 ноября
Дворцовая площадь
На Дворцовой площади в выходные пройдет фестиваль «Чудо света». Для него возвели «Волшебный сад» из десятиметровых «растений». В сюрреалистическом квесте три составляющие: гигантские световые объекты, видеопроекции на здание Главного штаба и дополненная реальность в экранах смартфонов зрителей. 15-минутный фильм, созданный в жанре видеоигры «от первого лица», будет повторяться каждые полчаса с 19:00 до 22:00. Вход свободный.
2 ноября
«Такты»
В Петербурге открывается бар «Такты» с танцами, pop-up кухней и авторскими коктейлями Место действия – 8-я Советской, 4. Проект запускают бартендер и музыкант Иван Гринько (Union), шеф-повар Роман Редман (Chuck, Holy Ribbs и Tawny) и совладельцы баров «Полторы комнаты» и «Цветочки» Владимир Николаев и Иван Ляшук. Первая вечеринка пройдет уже в субботу. Следить удобнее всего в собственном «секретном чате» в Telegram.
2 ноября
19:00
ZAL
Дуэт «АИГЕЛ» поэтессы Айгель Гайсиной и электронщика Ильи Барамии отобрал тюремную лирику у адептов шансона, создав из мрачной реальности ни на кого непохожий исповедальный хип-хоп. Музыканты сыграет в субботу в клубе ZAL свои гипнотические треки.
2 ноября
21:00
киноцентр «Родина»
Режиссерский дебют драматурга Мартина МакДоны вновь покажут на большом экране. Сеанс в Петербурге пройдет в субботу в киноцентре «Родина» – на английском языке с русскими субтитрами.
2-13 ноября-декабря
Центр имени Сергея Курехина
Проект исследует различие между абстрактным и беспредметным, а также их проявлениями в цифровом искусстве. Зрители увидят работы авторов старой школы — ученика Казимира Малевича Владимира Стерлигова, Татьяны Глебовой, Павла Кондратьева, а также современных медиа-художников Максима Свищева и Василия Шумова. Кроме того, в Петербург привезут полотна абстракционистов из Северной Македонии, Венгрии и Эстонии.
2 ноября
23:00
«Морзе»
В клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» в субботу вновь пройдет вечеринка от сообщества «Дикое диско». Вместо празднования Хэллоуина организаторы предлагают всем «феям, принцессам и единорогам» танцевать под хиты 1980-х и 1990-х. О 2019-м будет напоминать, пожалуй, только трек «Никаких больше вечеринок».
3 ноября
17:00
«Порядок слов»
Социолог Анна Темкина в воскресенье расскажет в книжном магазине «Порядок слов», чем пол отличается от гендера и к чему привело такое размежевание. Вход свободный.
3 ноября
19:00
Social Club
В воскресенье в Social Club композитор Бхима Юнусов сыграет экспериментальный сет. Импровизируя, автор музыки к балетам «Солярис» и «1234» Юрия Смекалова будет создавать новые произведения, а между треками — рассказывать о творчестве, поиске своего звучания и развитии. Вход свободный по предварительной регистрации.
3 ноября
19:00
«Ионотека»
Группа «Центр» и Василий Шумов отметят 30-летие альбома «Сделано в Париже» концертом в клубе «Ионотека» 3 ноября. Пластинка вошла в список «50 лучших русских альбомов всех времен», составленный молодыми российскими музыкантами. Ждем живого исполнения треков про тургеневских женщин и людей с фамилией Алексеев.
3 ноября
19:00
«Космонавт»
Рэп-девушка со сказочным скандинавским именем, словно из эпоса «Эдда», Эрика Лундмоен родилась в Осло, но с шести лет жила в Петербурге. Здесь она поступила в музыкальную школу по классу гитары и играла Led Zeppelin, здесь ходила на оперы в Мариинку и здесь же начала писать первые наивные песни и искать свой стиль. А теперь легко собирает местный клуб «Космонавт» – и это при том, что ее дебютный альбом вышел только в апреле.
3 ноября
19:00
«Мюзик-Холл»
В воскресенье в «Мюзик-Холле» вновь будут читать рассказы Александра Цыпкина. На этот раз – женской сборной из Виктории Исаковой, Ингеборгы Дапкунайте и Анны Михалковой. Программа «God save the Queens» прозвучит в версии 2018 года – как ее показали на сцене «Гоголь-Центра».
3 ноября
19:00
MOD
Вышедшая из-под опеки Александра Ионова певица Гречка сыграет хитовые треки «Люби меня, люби» и «Подружки-нарокманки» в клубе MOD. Впрочем, девушка с гитарой обещает презентовать на концерте новые песни, а также новый же состав группы.
3 ноября
20:00
«А2»
Финские рокеры The Rasmus приедут в Петербург в честь 15-летия своей самой знаменитой пластинки Dead Letters. Поэтому слушателей ждут только проверенные хиты – In the Shadows, First Day of My Life и многие другие. Разогревать поп-металистов будет столичная команда TattooIN.
3 ноября
20:00
«Морзе»
Ансамбль The Retuses больше не соло-проект Михаила Родионова. Музыкант вновь собрал полный состав, записал топовый альбом OMYT, все лето ездил по фестивалям и возвращается в Петербург осенью, чтобы сыграть у моря – в клубе «Морзе».
до 3 ноября
KGallery
Камерная галерейная выставка Зинаиды Серебряковой собирала в день до тысячи человек и стала одной из самых успешных проектов KGallery. Последний шанс увидеть нежные детские портреты, пейзажи любимого художницей поместья «Нескучное» и, конечно же, автопортреты Серебряковой — в эти выходные.
с 3 ноября
Главным музейным приключением осени было внедрение современных петербургских художников в экспозиции традиционных и, по большей части, не самых очевидных музеев города. В воскресенье проект закрывается, так что это практически последний шанс его увидеть. Куратор этого сезона — Дмитрий Озерков, руководитель Отдела современного искусства Эрмитажа. Подробная программа на сайте фестиваля.
3-10 ноября
«Бертгольд-Центр»
Художник Didle Bob возвращает моду на психоделическую иллюстрацию в духе обложек психоделик- и панк-рока 1960–70-х: шрифты, вдохновленные эпохой ар-нуво и замысловатые сюжеты. На выставке он представит афиши и постер, созданные для андерграундных современных групп и фестивалей.
4 ноября
19:00
Mod
Mr. Kitty легко миксует радужный синти-поп и тревожный витч-хаус, ретровейв и future beats. Убедиться в этом лично можно уже в этот понедельник (нерабочий!) в клубе Mod.
4 ноября
20:00
«Аврора»
Культовый рэпер, битмейкер и саунд-продюсер выступит с большим сольным концертом. В программе – проверенные хиты (в том числе из совместной пластинки с Бастой), а так же новый альбом «Белый блюз».
до 17 ноября
Михайловский замок
Выставку знаменитого «мирискусника» в Русском музее продлили до середины ноября. Так что длинные выходные – отличный повод увидеть работы Константина Сомова, вдохновлявшегося Обри Бердслеем и сюжетами куртуазного 18 века. Подробнее об экспозиции здесь.
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