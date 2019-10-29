Власти Петербурга проверили готовность коммунальных служб к зиме. В городе не хватает уборочной техники

Недостающую технику обещают доставить через месяц — завершить приемку оборудования необходимо 29 ноября. Всего к предстоящей зиме ГУДП «Центр», одно из старейших дорожных предприятий Петербурга, закупило 471 единицу техники на сумму около 3 миллиардов рублей — 193 комбинированные дорожные машины для уборки проезжей части и 278 машин для уборки тротуаров. Таким образом, с учетом закупленных машин, в городе будет осуществлять уборку более 1700 единиц техники.

Также проверили готовность снегоплавильного пункта на Шкиперском протоке — туда сводят снег, собранный на Василеостровском и части Петроградского районов. Всего предстоящей зимой утилизацией выпавших осадков займутся 11 снегоплавильных и 7 стационарных пунктов. Также губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился увеличить количество точек складирования снега со 100 до 150.

«Сейчас идет интенсивная подготовка к зиме, мы проверяем технику, снегоплавильные установки, определили места складирования снега. У нас было запланировано порядка 100 мест, но я считаю, что этого мало, я дал команду главам районов увеличить до 150 мест, сейчас работа по этому поводу идет. Мы идем на увеличение площадок для приема снега, чтобы снег не сбрасывался в наши реки и водоемы», — сказал Беглов.

Напомним, в ночь на вторник, 29 октября, в Петербург пришла настоящая зима. Пока город спал, его запорошило снегом (смотрите в нашем фоторепортаже!) — белые хлопья не растаяли и на утро. При этом одни из главных атрибутов летнего Петербурга, фонтаны, продолжают свою работу. Ранее сезон фонтанов завершился и в Петергофе — с 14 октября вход в Нижний парк бесплатный для всех категорий граждан. А уже на этой неделе Петербург начнут готовить к празднованию Нового года.

О том, какую погоду стоит ожидать в ближайшее время, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.