В Greenpeace рассказали, чем загрязнены берега и пляжи Петербурга

В рамках пластиквотчинка в Петербурге и области было проведено 18 проверок. Согласно полученным данным, 45% мусора на берегах и пляжах города — продукты, содержащие пластик. Среди загрязнений — пластиковые пакеты, влажные салфетки, стаканчики для напитков и крышки от бутылок, одноразовые столовые приборы и упаковка от фастфуда.

В целом по России берега рек на 68,1% загрязнены пластиком. 17,9% — стекло, керамика и стройматериалы, 6,3% — металл, 4,5% — бумага и картон, 1,2% — одежда и текстиль, 1% — резина, 0,8% — обработанное дерево, 0,2% — мусор из других материалов. Главные загрязнители российских берегов — окурки (29,7%), пакеты и мягкие пачки (9,7%), бутылки из-под напитков (8,7%), пластиковые крышки (7,3%), кусочки пластика (5,5%), влажные салфетки (5,2%), пакеты-майки и фасовочные пакеты (5,1%), стаканчики для напитков и крышки от них (4,5%), пищевые контейнеры (2,5%).