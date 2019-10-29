Российское отделение Greenpeace подвело итоги пластиквотчинга — кампании, в ходе которой волонтеры и эксперты организации провели проверки берегов и пряжей по всей России. Так, 45% мусора в Петербурге — это пластик, а среди загрязнений — пакеты, салфетки и стаканчики для напитков.
В Greenpeace рассказали, чем загрязнены берега и пляжи Петербурга
В рамках пластиквотчинка в Петербурге и области было проведено 18 проверок. Согласно полученным данным, 45% мусора на берегах и пляжах города — продукты, содержащие пластик. Среди загрязнений — пластиковые пакеты, влажные салфетки, стаканчики для напитков и крышки от бутылок, одноразовые столовые приборы и упаковка от фастфуда.
В целом по России берега рек на 68,1% загрязнены пластиком. 17,9% — стекло, керамика и стройматериалы, 6,3% — металл, 4,5% — бумага и картон, 1,2% — одежда и текстиль, 1% — резина, 0,8% — обработанное дерево, 0,2% — мусор из других материалов. Главные загрязнители российских берегов — окурки (29,7%), пакеты и мягкие пачки (9,7%), бутылки из-под напитков (8,7%), пластиковые крышки (7,3%), кусочки пластика (5,5%), влажные салфетки (5,2%), пакеты-майки и фасовочные пакеты (5,1%), стаканчики для напитков и крышки от них (4,5%), пищевые контейнеры (2,5%).
«Результаты, которые мы получили, объективно говорят, что людей волнует проблема пластикового загрязнения, а самое главное — что в России есть запрос на законодательное ограничение одноразового пластика. Уже 127 стран используют разные механизмы, чтобы снизить потребление одноразовых пластиковых изделий», — говорит эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Дмитрий Нестеров.
По мнению эколога, только законодательное ограничение одноразового пластика и переход к альтернативам с долгим сроком службы позволят существенно сократить количество пластиковых отходов, которые загрязняют окружающую среду.
Напомним, ранее Greenpeace показал, как будет выглядеть планета в случае ухудшения экологической ситуации. Кампания приурочена к запуску петиции, которая требует остановить разработку новых нефтяных месторождений — если этого не произойдет, климат на Земле «катастрофически изменится». А еще Петербург вошел в тройку городов с самым загрязненным диоксидом азота воздухом — токсичным газом, который вызывает хронические заболевания дыхательных путей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.