«Метрострой» приступил к устранению дефектов на станциях «Беговая» и «Новокрестовская»

Новый способ крепления стеновых панелей в вестибюлях станций «Беговая» и «Новокрестовская» позволит при необходимости оперативно выполнять их замену — их посадят не на стяжку, как раньше, а используют подсистему. Также выполняются работы по обустройству шахты № 467 на улице Кораблестроителей. Параллельно ведется обследование состояния станционных комплексов «для уточнения объема работ, необходимых для устранения замечаний».

Починят и траволаторы, вставшие еще в августе — тогда их закрыли на ремонт. Однако ими займутся по мере поступления запчастей — окончание работ состоится совместно с работами по облицовке. Как отметили в «Метрострое», в ближайшем месяце также запланированы работы по установке диспетчерской связи и синхронизации работы лифтового оборудования с автоматической пожарной сигнализацией.

Ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга назвал предельный срок сдачи объектов станций «Беговая» и «Новокрестовская» — декабрь 2019 года.