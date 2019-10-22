«Метрострой» приступил к устранению дефектов на станциях метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская». Так, заново установят стеновые панели в вестибюлях — по проекту, разработанному совместно с институтом «Ленметрогипротранс», а также отремонтирую вставшие траволаторы.
«Метрострой» приступил к устранению дефектов на станциях «Беговая» и «Новокрестовская»
Новый способ крепления стеновых панелей в вестибюлях станций «Беговая» и «Новокрестовская» позволит при необходимости оперативно выполнять их замену — их посадят не на стяжку, как раньше, а используют подсистему. Также выполняются работы по обустройству шахты № 467 на улице Кораблестроителей. Параллельно ведется обследование состояния станционных комплексов «для уточнения объема работ, необходимых для устранения замечаний».
Починят и траволаторы, вставшие еще в августе — тогда их закрыли на ремонт. Однако ими займутся по мере поступления запчастей — окончание работ состоится совместно с работами по облицовке. Как отметили в «Метрострое», в ближайшем месяце также запланированы работы по установке диспетчерской связи и синхронизации работы лифтового оборудования с автоматической пожарной сигнализацией.
Ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга назвал предельный срок сдачи объектов станций «Беговая» и «Новокрестовская» — декабрь 2019 года.
Напомним, станцию метро «Беговая» открыли в мае 2018 года. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт — тогда сообщали, что реконструкция займет около месяца. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.