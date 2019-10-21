«Мостотрест» назвал дату окончания навигации в Петербурге

Как рассказал директор «Мостотреста» Андрей Кочин, окончательное мосты перестанут разводить только 30 ноября — до этого переправы на Неве и Малой Неве будут разводиться ежедневно. 15 ноября остановится разводка лишь трех мостов, расположенных на рукавах Невы — Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского.

«Мы работаем по графику. Каких-то распоряжений по изменению графика навигации или заявок на его изменение нам не поступало. Так что мосты будут разводиться в обычном режиме», — добавил Кочин.

Напомним, ранее ФБУ «Волго-Балт» сообщил, что завершение сезона навигации произойдет не позднее 15 ноября. Сроки были названы исходя из прогноза Росгидромета — с наибольшей вероятностью лед на Неве начнет появляться 24 ноября. В 2018 году навигация на реках и каналах Петербурга завершилась 30 ноября.

Навигационный сезон начинается в апреле, когда реки освобождаются ото льда, а его длительность, как правило, напрямую зависит от погоды. Так, в 2018 году водный транспорт получил разрешение на перемещение по водным путям 20 апреля, а городские причалы общего пользования были введены в эксплуатацию 25 апреля, в текущем году — 10 апреля.