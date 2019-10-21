Краеведы объединения «ГЭНГЪ», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», совместно с артелью реставраторов «Рыбнев» и волонтерами «Газпром Нефти» проведут работы по консервации витражей дачи Прибыткова в Гатчинском районе. Таким образом резные разноцветные стекла подготовят к зиме и смогут «без потерь дожить до лета», когда специалисты займутся их реставрацией.
Краеведы объединения «Гэнгъ» законсервируют витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе
Резные разноцветные стекла, изображающие корабли, маяк и деревья, стоят «внешним слоям» и выходят на улицу. По легендам, они сделаны по рисункам Врубеля. Из-за перепадов температур витражи начали рассыпаться — еще в 2009 году реставраторы говорили о необходимости спасти стекла, однако «дальше гула на форумах дело, увы, не пошло».
«Сегодня сотрудница библиотеки хранит выпавшие осколки у себя в столе. Их становится все больше. Вместе с консультирующей нас витражисткой мы придумали технологию бережной консервации на зиму. Мы купим стекло, нарежем его в размер, и сделаем «бутерброд» для витражей, предварительно очистив их от килограммов мертвых мух, забившихся в рамы. Это позволит витражам без потерь дожить до лета, когда можно будет предпринимать сложные меры с другим бюджетом», — рассказывает краевед объединения «ГЭНГЪ» Ксения Сидорина.
Работы по консервации витражей пройдут 27 октября. Краеведы приглашают к участию 15 человек — необходимо укреплять витражи, рубить дрова и убрать садик дачи. «Условия будут спартанские (туалет на улице, но приличный), зато вместе мы сделаем то, что давно пора было сделать», — добавляет Сидорина.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо записаться в комментариях.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «ГЭНГЪ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «ГЭНГЪ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «ГЭНГЪ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
Краевед объединения и ситиблогер Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. Рисунки можно встретить в парадных Петербурга! «ГЭНГЪ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — с наступлением весны они проведут масштабную реставрацию. А глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «ГЭНГЪ», теперь охраняет КГИОП.
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