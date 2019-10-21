Резные разноцветные стекла, изображающие корабли, маяк и деревья, стоят «внешним слоям» и выходят на улицу. По легендам, они сделаны по рисункам Врубеля. Из-за перепадов температур витражи начали рассыпаться — еще в 2009 году реставраторы говорили о необходимости спасти стекла, однако «дальше гула на форумах дело, увы, не пошло».

«Сегодня сотрудница библиотеки хранит выпавшие осколки у себя в столе. Их становится все больше. Вместе с консультирующей нас витражисткой мы придумали технологию бережной консервации на зиму. Мы купим стекло, нарежем его в размер, и сделаем «бутерброд» для витражей, предварительно очистив их от килограммов мертвых мух, забившихся в рамы. Это позволит витражам без потерь дожить до лета, когда можно будет предпринимать сложные меры с другим бюджетом», — рассказывает краевед объединения «ГЭНГЪ» Ксения Сидорина.