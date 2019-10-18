Новый Дом детской книги станет «преемником» первому учреждению, основанному по инициативе руководителей издательства «Детгиз» Самуила Маршака и Корнея Чуковского на стыке 1949-1950-х годов в Москве и Ленинграде. Как рассказывают сотрудники фонда «Дом детской книги», организация была не просто отделением издательства, а «самостоятельной творческой лабораторией, в работе которой, без преувеличения можно сказать, принимала участие вся страна».

«Не изменились, а только стали острее в наше время проблемы воспитания читающего поколения, детское чтение (и еще больше — не чтение!) волнуют каждого родителя, каждого педагога и библиотекаря. Петербургский Дом детской книги, начав работать уже в 2019 году, сможет не только помочь сформулировать и поставить главные вопросы в этой работе, но и ответить на запросы широкой аудитории», — говорят учредители нового Дома детской книги.

Дом детской книги на Саперном переулке будет официально открыт в ноябре 2019 года — в месяц, когда родился Самуил Маршак, а в Петербурге проводится церемония вручения Всероссийской премии его имени. Сейчас в центральной части учреждения, гостиной площадью 56 квадратных метров, проходит ремонт — в кратчайшие сроки необходимо отштукатурить и выровнять потолки, заменить неработающие батареи, очистить и покрасить оконные рамы, а также заменить изношенные полы и купит новую мебель. Для этого открыт краудфандинговый сбор средств — помочь организации можно здесь.