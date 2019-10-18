Уже в ноябре 2019 года в Петербурге вновь откроется Дом детской книги. Преемник учреждения, основанного писателями Самуилом Маршаком и Корнеем Чуковским в середине XX века, расположится в помещении на Саперном переулке, 10 и будет работать как исследовательский центр, площадка для лекций, выставок и мастер-классов, а также книжный магазин.
В Петербурге вновь откроют Дом детской книги. Он был основан Самуилом Маршаком и Корнеем Чуковским в середине XX века
«Работа будет параллельно вестись в нескольких направлениях. Тема детского чтения интересна многим — и не только детям, но и родителям, педагогам, и библиотекарям. Конечно, мы будем работать с профессионалами — авторами, художниками. Мы мечтаем приступить к сбору уникальных материалов по детской литературе и открыть небольшой музей», — говорит президент фонда «Дом детской книги» Алла Насонова. Уже сейчас в программе выступлений заявлены писатели Михаил Яснов, Валерий Воскобойников, Сергей Махотин. События будут предназначены как для детской аудитории «от 0 до 18» так и «от 18 до смертного часа».
Новый Дом детской книги станет «преемником» первому учреждению, основанному по инициативе руководителей издательства «Детгиз» Самуила Маршака и Корнея Чуковского на стыке 1949-1950-х годов в Москве и Ленинграде. Как рассказывают сотрудники фонда «Дом детской книги», организация была не просто отделением издательства, а «самостоятельной творческой лабораторией, в работе которой, без преувеличения можно сказать, принимала участие вся страна».
«Не изменились, а только стали острее в наше время проблемы воспитания читающего поколения, детское чтение (и еще больше — не чтение!) волнуют каждого родителя, каждого педагога и библиотекаря. Петербургский Дом детской книги, начав работать уже в 2019 году, сможет не только помочь сформулировать и поставить главные вопросы в этой работе, но и ответить на запросы широкой аудитории», — говорят учредители нового Дома детской книги.
Дом детской книги на Саперном переулке будет официально открыт в ноябре 2019 года — в месяц, когда родился Самуил Маршак, а в Петербурге проводится церемония вручения Всероссийской премии его имени. Сейчас в центральной части учреждения, гостиной площадью 56 квадратных метров, проходит ремонт — в кратчайшие сроки необходимо отштукатурить и выровнять потолки, заменить неработающие батареи, очистить и покрасить оконные рамы, а также заменить изношенные полы и купит новую мебель. Для этого открыт краудфандинговый сбор средств — помочь организации можно здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.