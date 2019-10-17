Когтеточка кота Ахилла уйдет с молотка на благотворительном аукционе

Аукцион организован в рамках выставки «Мир кошек», которая пройдет в «Ленэкспо» 19 октября. Начальная стоимость когтеточки 19 600 рублей — столько необходимо для проведения обследований, вакцинации других процедур для одного подопечного приютов. Все вырученные средства будут направлены на подготовку к устройству бездомных животных в новые семьи.

«Она складывается из затрат на обследования, вакцинацию, кастрацию и обработку от паразитов. Если учесть, что сейчас на площадке ожидают своих хозяев более 40 хвостатых, общая сумма расходов на их подготовку составляет около 800 000 рублей. В первую очередь это деньги волонтеров, спонсоров и всех любителей животных», — объясняют заявленную стоимость лота организаторы выставки.

Напомним, 19 октября петербургский приют для бездомных животных «Брошенный ангел» проведет благотворительную выставку-пристройство «Кот Морган рекомендует себя». В программе литературные викторины, благотворительный маркет с вещами ручной работы и различные мастер-классы. Но главные гости выставки коты — они приедут «с надеждой обрести лучших хозяев».