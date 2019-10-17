Когтеточка знаменитого эрмитажного кота Ахилла, который заработал популярность после успешной карьеры оракула на Чемпионате Мира по футболу в 2018 году, уйдет с молотка на благотворительном аукционе. Начальная цена лота 19 600 рублей — именно такая сумма необходима для подготовки одного бездомного питомца к устройству в семью.
Когтеточка кота Ахилла уйдет с молотка на благотворительном аукционе
Аукцион организован в рамках выставки «Мир кошек», которая пройдет в «Ленэкспо» 19 октября. Начальная стоимость когтеточки 19 600 рублей — столько необходимо для проведения обследований, вакцинации других процедур для одного подопечного приютов. Все вырученные средства будут направлены на подготовку к устройству бездомных животных в новые семьи.
«Она складывается из затрат на обследования, вакцинацию, кастрацию и обработку от паразитов. Если учесть, что сейчас на площадке ожидают своих хозяев более 40 хвостатых, общая сумма расходов на их подготовку составляет около 800 000 рублей. В первую очередь это деньги волонтеров, спонсоров и всех любителей животных», — объясняют заявленную стоимость лота организаторы выставки.
Напомним, 19 октября петербургский приют для бездомных животных «Брошенный ангел» проведет благотворительную выставку-пристройство «Кот Морган рекомендует себя». В программе литературные викторины, благотворительный маркет с вещами ручной работы и различные мастер-классы. Но главные гости выставки коты — они приедут «с надеждой обрести лучших хозяев».
Ахилл получил популярность благодаря предсказаниям результатов матчей в рамках Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые проходили в Петербурге. Комитет по физической культуре даже выдал пушистому оракулу паспорт болельщика, после чего Ахилл стал единственным животным, владеющим подобным документом. Глухой с рождения Ахилл был выбран за стрессоустойчивость и человекоориентированность. По окончании Кубка конфедераций он надеялся найти заботливого хозяина, что и произошло — Ахилл поселился в семье ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой.
Позже оракула не только признали лучшим животным-предсказателем, но наградили за развитие туризма Ленинградской области — даже увековечили в живописи кистью Дмитрия Шагина из творческого объединения «Митьки» и в авторском реалити-шоу от кафе «Республика кошек». Кроме того, Ахилл стал участником церемонии подписания декларации об обращении с животными, которая стала первым случаем приглашения животного на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года. А уже сейчас Ахилл готовится вернуться в «большой спорт» и продолжить карьеру оракула на чемпионате Европы по футболу в 2020 году.
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