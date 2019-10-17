«Ночлежка» и «Бумага» запустили спецпроект о том, как бездомные люди в Петербурге ищут работу — с экскурсиями от подопечных организации

Первая экскурсия состоится 19 октября. Проведет ее подопечная благотворительной организации «Ночлежка» Мария Власова — ВИЧ-положительная и бездомная петербурженка, которая ранее запустила маршрут «Невидимые люди, неудобные темы» по городу, в ходе которых обсуждает «темы, о которых не принято говорить в обществе». Вторая экскурсия Марии Власовой состоится 20 октября. Записаться на экскурсию 19 и 20 октября можно здесь.

26 октября Дмитрий Князев проведет по зданию «Ночлежки» на Боровой улице экскурсию «Глазами бездомного». В ее рамках подопечный организации рассказывает о том, как выжить на улице, о трудовых домах, где зачастую процветает рабство. «Я провожу экскурсию по «Ночлежке», потому что плохо знаю город, а тема бездомности мне по душе, поскольку я в этой каше варюсь, варился и знаю много нюансов. Я показываю, как устроена «Ночлежка» — приют, библиотека — и рассказываю, как она помогает бездомным. Чтобы у людей было представление об этой организации, возможность получше о ней узнать», — рассказал «Бумаге» Дмитрий. Вторая экскурсия состоится 27 октября. Записаться на 26 и 27 октября можно здесь.

26 и 27 октября Лариса Слесаренко проведет экскурсию «Адмиралтейство: вчера и сегодня». Маршрут начнется у главного входа в Адмиралтейство и пройдет через памятник Медному всаднику на Сенатской площади, через сам Сенат и набережную. Слесаренко отмечает — тему бездомности в своей экскурсии не затрагивает, а рассказывает об истории, мифах и легендах. Например, о том, что под главной башней расположен атомный реактор, а каждую весну вокруг шпиля кружат ласточки. Записаться на 26 и 27 октября можно здесь.

Также Лариса Слесаренко записала аудиогид по Адмиралтейству.