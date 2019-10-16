Глава космической компании SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск все-таки примет участие в форуме «Дело за малым», который стартует уже в эту пятницу, 18 октября, в Краснодаре. Привлечь внимание Маска помог билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?», установленный неподалеку от офиса его компании в Калифорнии.
Помните билборд «Kak tebe takoe», приглашающий Илона Маска на форум в Краснодар? Предприниматель примет в нем участие
Как рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов, Маск примет участие в форуме с помочью телемоста — видеосвязь установят вечером 18 октября и будут транслировать на площадке форума. Тема выступления главы SpaceX пока не называется, однако ранее ему было предложено стать участником заседания совместно с главной Минэкономразвития и губернатором Краснодарского края — для того, чтобы рассказать о технологии строительства подземных тоннелей, а также других технологиях будущего и проектном управлении.
Напомним, билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?» появился неподалеку от офиса космической компании SpaceX в конце сентября. Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. На мотив «Крылатых качелей» из «Приключения Электроника» участники форума поют песню «Только Илон в наших сердцах». Спустя несколько дней Маск ответил на приглашение и согласился, что билборд все-таки привлек его внимание. Однако соглашаться на участие пока не стал.
Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
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