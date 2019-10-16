Помните билборд «Kak tebe takoe», приглашающий Илона Маска на форум в Краснодар? Предприниматель примет в нем участие

Как рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов, Маск примет участие в форуме с помочью телемоста — видеосвязь установят вечером 18 октября и будут транслировать на площадке форума. Тема выступления главы SpaceX пока не называется, однако ранее ему было предложено стать участником заседания совместно с главной Минэкономразвития и губернатором Краснодарского края — для того, чтобы рассказать о технологии строительства подземных тоннелей, а также других технологиях будущего и проектном управлении.

Напомним, билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?» появился неподалеку от офиса космической компании SpaceX в конце сентября. Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. На мотив «Крылатых качелей» из «Приключения Электроника» участники форума поют песню «Только Илон в наших сердцах». Спустя несколько дней Маск ответил на приглашение и согласился, что билборд все-таки привлек его внимание. Однако соглашаться на участие пока не стал.